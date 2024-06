Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 23 iunie, 2024

LOTO. Duminică, 23 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 iunie, Loteria Română a acordat peste 12.700 de castiguri in valoare totala de peste 1,45 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 10,15 milioane de lei (peste 2,04 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,47 milioane de lei (peste 1,90 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,34 milioane de lei (peste 1,27 milioane de euro), iar la categoria a III-a este in joc un report de peste 39.000 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 194.200 de lei (peste 39.000 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 210.400 de lei (peste 42.200 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 77.600 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 92.000 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 135.983,02 lei. Biletul norocos a fost jucat pe Amparcat.ro.

LOTO. La tragerea NOROC s-a castigat premiul de categoria a II -a in valoare de 322.580,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Vadu Crisului, judetul Bihor. La acelasi joc s-a castigat si premiul de categoria a III-a in valoare de 66.632,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Mioveni, judetul Arges.

Numerele extrase, duminică, 23 iunie, 2024

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News