Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 23 ianuarie, 2022. La Joker, report de peste 6,50 milioane de euro

LOTO. La tragerile de joi, 20 ianuarie, Loteria Romana a acordat 25.897 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,68 milioane lei (aproximativ 1,15 milioane de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 3,2 milioane de lei (peste 646.000 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 32,15 milioane lei (peste 6,5 milioane de euro). Tot la Joker, la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 93.500 lei (aproximativ 19.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 428.000 de lei (peste 86.500 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 112.700 de lei (aproximativ 23.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare deaproximativ 97.000 lei (peste 19.600 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de joi, 20 ianuarie, s-a castigat premiul la categoria a I-a in valoare de 94.292,40 lei. Pe langa premiul de categoria a I-a, posesorul biletului norocos a castigat si 5 premii de categoria a III-a, valoarea totala a premiului obtinut fiind de 95.937,90 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Falticeni, judetul Suceava.

Numerele extrase, duminică, 23 ianuarie, 2022:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News