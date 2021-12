Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, trageri duble de Moş Nicolae. Rezultatele tragerilor de duminică, 5 decembrie, 2021

LOTO. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

LOTO. Report la Joker la categoria I de peste 6,27 milioane de euro

LOTO. La tragerile loto de duminica, 28 noiembrie, Loteria Romana a acordat 30.562 de castiguri in valoare totala de peste 1,99 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 3,76 milioane de lei (aproximativ 760.000 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,84 milioane de lei (peste 574.400 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 31 milioane lei (peste 6,27 milioane de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 683.500 de lei (peste 138.000 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 49.800 de lei (peste 10.000 de euro).



LOTO. La tragerea Noroc Plus de duminica, 28 noiembrie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 120.108,34 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din sectorul 1, Bucuresti.

LOTO. De asemenea, la tragerea Joker de duminica, 28 noiembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 103.573,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Targu Bujor, judetul Galati.

LOTO. Tot la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 55.239,25 leifiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din sectorul 6, Bucuresti, Turnu Magurele si Galati.

Numerele extrase, duminică, duminică, 5 decembrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 6/49 suplimentară

Loto 5/40

Loto 5/40 suplimentară

Joker

Joker suplimentară

Noroc

Super noroc

Noroc plus