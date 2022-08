Loteria Română organizează campania Caravana Loto 2022, pe litoral

'În plin sezon estival, Caravana Loto se va afla în toate staţiunile de pe litoralul românesc pentru a surprinde cu premii jucătorii la Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40. 100 de premii în valoare totală de 10.000 de lei sunt puse la bătaie de Loteria Română pentru această campanie promoţională', se arată într-un comunicat al companiei transmis luni.

Fiecare jucător care va fi surprins de echipa Caravanei cu un bilet jucat şi validat valabil pentru cea mai apropiată extragere loto organizată pentru oricare din jocurile Loto 6/49, Joker sau Loto 5/40 va primi, pe loc, un premiu în valoare de 100 de lei.

Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei promoţionale Caravana Loto 2022 poate fi consultat pe site-ul Loteriei Române.

LOTO 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 31 iulie 2022

LOTERIA ROMÂNĂ a continuat duminică, 31 iulie, 2022, seria extragerilor Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News a publicat numerele extrase.

LOTO. La tragerile loto de joi, 28 iulie, Loteria Romana a acordat peste 14.300 de castiguri în valoare totală de peste 721.900 de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,17 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 243.700 de lei (aproximativ 49.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 177.000 de lei (peste 35.800 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 241.000 de lei (peste 48.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 11.000 de lei.

Numerele extrase, duminică, 31 iulie, 2022:

Loto 6/49

21 38 26 24 12 20

Loto 5/40

21 1 13 9 28 32

Joker

14 44 28 31 25 + 13

Noroc

9 9 3 0 7 8 5

Super noroc

7 2 6 5 4 0

Noroc plus

4 3 8 7 6 5

