 JD Vance recunoaște existența unor divergențe cu Netanyahu

JD Vance, despre relația cu Netanyahu: Se întâmplă ca interesele noastre să coincidă perfect, iar alteori să difere Foto: Wiwipedia

JD Vance a recunoscut existența unor 'divergențe' cu Benjamin Netanyahu care a 'comis greșeli' în războiul din Orientul Mijlociu, conform unor fragmente publicate dintr-un interviu acordat CBS, notează AFP.

El a subliniat că Israelul este un partener foarte apropiat al Statelor Unite, dar, 'uneori, se întâmplă ca interesele noastre să coincidă perfect, iar alteori să difere', a spus el în acest extras difuzat de televiziune pe contul său X.

Interviul urmează să fie difuzat duminică.

'Ceea ce am constatat la prim-ministru este că apără cu vigoare interesele țării sale. Uneori, asta înseamnă că suntem pe aceeași lungime de undă, iar alteori nu suntem', a adăugat el.

Relația dintre Donald Trump și liderul israelian s-a tensionat vizibil în ultimele săptămâni, președintele american ajungând chiar să îi spună lui Benjamin Netanyahu că este 'complet nebun' în timpul unei discuții telefonice recente, potrivit site-ului Axios.

Premierul israelian a dat undă verde unor lovituri împotriva Iranului în acest weekend, ca represalii la atacurile cu rachete lansate de Iran, acționând contrar voinței președintelui american.

'Au fost un partener excelent în multe privințe, dar trebuie, de asemenea, să ne concentrăm pe ceea ce este în interesul suprem al Americii. Iar atunci când interesele noastre diverg, trebuie, din păcate pentru israelieni, să alegem tabăra poporului american, ceea ce facem întotdeauna', a continuat vicepreședintele.

Întrebat dacă premierul israelian a comis greșeli în chestiunea Iranului, el a răspuns: 'Ascultați, cu siguranță a comis câteva greșeli', refuzând totodată să detalieze care au fost acestea. 'Uneori este mai bine ca aceste conversații să rămână private', a mai spus JD Vance, precizează Agerpres.