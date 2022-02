Întâlnire B9. Iohannis a cerut îmbunătățirea poziției de pe Flancul Estic

Președintele Klaus Iohannis a postat pe Twitter un mesaj, în care a anunțat o reuniune B9, pe care o va co-prezida alături de președintele polonez Andrzej Duda.

”O întâlnire importantă a București9 pe care o voi găzdui alături de președintele Andrzej Duda. În intervenția mea, am cerut o îmbunătățire coerentă și unitară a poziției de descurajare și apărare de pe flancul de est și în special la Marea Neagră”, a scris președintele pe Twitter.

Important #Bucharest9 meeting, which I am co-hosting with ???????? President @AndrzejDuda . In my intervention, I called for the coherent and unitary enhancement of the deterrence and defence posture on the #EasternFlank , especially at the #BlackSea . ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? pic.twitter.com/bqMiAFX9IA

Într-o postare ulterioară, președintele Iohannis a exprimat susținerea pentru poporul ucrainean.

”Susținem poporul ucrainean, instituțiile și reprezentanții săi aleși democratic. Continuăm să susținem complet suveranitatea și integritatea teritorială, dar și voința de a-și alege propria legislație externă. Asemenea și pentru Republica Moldova și Georgia”, a mai transmis Klaus Iohannis.

We stand with the people of #Ukraine, its democratically elected institutions & representatives. We continue to fully support ???????? sovereignty and territorial integrity, and its right to freely choose its own foreign policy. The same goes for the ????????Republic of Moldova & ????????Georgia. pic.twitter.com/G8kE2roXHb