Război Rusia-Ucraina. Update: Soldați ruși, prinși la Kiev. Ministerul ucrainean al Apărării: Rusia suferă pierderi umane - Video /Live text

Vezi ce s-a întâmplat până la această oră aici: Trupele rusești au intrat în Kiev. Update: UE pregăteşte blocarea activelor deţinute de Putin - Video / Live text

Informațiile live continuă AICI:

UPDATE 6:

Ministerul Apărării ucrainean a afirmat vineri că peste 1.000 de soldați ruși au fost uciși până acum în conflictul din Ucraina, transmite Reuters.

”Rusia nu a suferit atât de multe pierderi umane în timpul luptelor în niciunul dintre conflictele armate de la începerea lor”, a adăugat ministerul.

Trupe ucrainene s-au deplasat în Kiev cu echipament militar greu pentru a apară capitală Ucrainei. ”Orașul este în modul apărare”, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

”Situația este dificilă, dar credem în forțele noastre armate și le susținem”, a adăugat acesta.

Armata ucraineană a transferat numeroase vehicule blindate în jurul Kievul şi în interiorul oraşului, în condiţiile în care trupele ruse se apropie de capitală, a anunţat vineri după-amiază și Ministerul ucrainean de Interne, citat de BBC News.

UPDATE 5:

Antena 3 transmite că sediul serviciilor secrete dintr-un oraș din Ucraina a luat foc. Deocamdată nu se știe despre ce oraș este vorba.

UPDATE 4:

Radio Svaboda din Ucraina a publicat imagini cu oameni care își fac singuri cocktail-uri moltov pentru a se apăra de armata rusă.

Ukrainians preparing Molotov cocktails to be thrown at Russian military vehicles.#Ukraine pic.twitter.com/ekkLQ2YId7