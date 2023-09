Hellvig, către Halep: Am demisionat, am renunțat la tot și am decis să lupt până în pânzele albe pentru a dovedi că sunt nevinovat

Iată mesajul:

'La un moment dat în cariera mea în administrație am fost acuzat pe nedrept de unele fapte nedemne. Am demisionat, am renunțat la tot și am decis să lupt până în pânzele albe pentru a dovedi că sunt nevinovat.

Doi ani mai târziu, am fost achitat de orice acuzație. Nu mi-am recăpătat funcția sau anii pierduți, dar mi-am salvat demnitatea și reputația. La mulți ani, Simona Halep!', a scris Eduard Hellvig, pe o rețea de socializare.

La începutul lunii septembrie, Simona Halep a fost suspendată patru ani pentru dopaj şi urmează să facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Finanțatorul FCSB Gigi Becali a făcut mai multe comentarii miercuri cu privire la acest aspect.

'La ce nu mă pricep, cum să vorbesc? Eu văd prisma banului, eu așa o văd. Adică, dacă vedem lucrurile spirituale, atunci, da, dar, dacă vorbim de lume, trebuie să includem banii, că, fără bani, nu se poate. Simona, ce? Are bani, milioane de euro…Nu știu, din punctul meu de vedere. Probabil ea e afectată ca sportivă, vrea să mai joace.', a spus Becali, la PRO TV.

'A făcut bani. Să se liniștească, să fie sănătoasă și să își vadă de viața ei, că are bani, milioane, să nu o mai afecteze așa de tare. Totul numai pentru bani în lumea asta. Nu mai câștiga și ea mult acum. A câștigat bani, milioane, are bani, 30-40 de milioane de euro, să fie sănătoasă. Dacă era să deranjeze, îi făcea o manevră înainte, când era numărul unu mondial și numărul doi mondial. Îi făcea acum, când e altul un umăr mai încolo?', a mai spus Gigi Becali.

Simona Halep s-ar fi mutat în secret din România. Cel puțin asta rezultă dintr-un fragment al motivării tribunalului în cazul tenismenei. În raportul publicat de ITIA, în baza căruia Simona Halep a fost suspendată patru ani după ce a fost descoperită dopată, apare o informație despre locul în care aceasta și-ar fi mutat domiciliul.

"Doamna Halep este o româncă de 31 de ani, stabilită în prezent în Franţa. Este o jucătoare profesionistă de tenis cu reputație internațională și a obținut un mare succes în carieră. A fost de două ori pe locul 1 mondial la simplu, în 2017 și 2019. Ea are 24 titluri de simplu, incluzând Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019", este prezentarea pe care tribunalul londonez i-a făcut-o Simonei Halep, în motivarea din procesul de dopaj, scrie Antena3.ro.

Sursa citată menționează că Simona Halep a mai fost sfătuită în trecut să îşi mute reşedinţa în altă ţară, pentru a plăti impozite mai mici pe banii câştigaţi în turnee. Se pare că faimoasa sportivă a respins ideea până recent, iar acum s-a stabilit în Franţa.

