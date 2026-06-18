Guvernul își înnoiește flota auto: Licitație de peste 2,2 milioane de lei pentru mașini în leasing

Guvernul înnoiește flota auto. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Guvernul vrea să închirieze, prin leasing operațional, până la 17 mașini pe an pentru următorii trei ani.

Cancelaria prim-ministrului anunţă licitaţie pe SEAP în vederea furnizării de autovehicule în sistem de leasing operaţional, prin încheierea unui acord cadru pe 36 de luni.

Câte 16-17 mașini pe an, timp de trei ani

Este vorba despre 16 - 17 autovehicule/an, categoria N1.

„Leasingul operaţional este o variantă în care bunul este utilizat pe o perioadă determinată, iar la finalul contractului acesta este returnat locatorului (proprietarului). Acest tip de leasing este adesea folosit pentru echipamente şi vehicule, fără obligaţia de cumpărare la final. Costurile de întreţinere şi alte servicii pot fi incluse în contract”, prevede anunţul.

Valoarea totală estimată a acordului-cadru este de 2.225.032 lei.

La evaluarea ofertelor vor fi avute în vedere: componenta financiară (40%), valoarea cea mai mică a emisiilor C02 (20%), termenul de livrare (5%), valoarea consumului de combustibil (20%), garda la sol (15%).

Ofertantul trebuie să demonstreze că a mai furnizat autovehicule, prin activitate similară, a căror valoare cumulată a fost de minimum 776.632,08 lei fără TVA la nivelul unuia sau a maxim trei contracte, în cursul ultimilor trei ani.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 15 iulie, notează Agerpres.