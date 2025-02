George Simion spune că a stat la masa de onoare în SUA, lângă Richard Grenell: Este dezamăgit. Niște politruci de la noi au arătat cu degetul spre el

Vezi și - J.D. Vance, noi critici către România: Nu ai valori comune cu SUA dacă anulezi alegeri pentru că nu îți place rezultatul - VIDEO

George Simion face parte dintr-o delegaţie a Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), în calitate de vicepreşedinte, la evenimentul CPAC al conservatorilor americani. George Simion a avut mai multe întâlniri cu personalităţi din Statele Unite, precum strategul Steve Bannon și diplomatul american Richard Grenell.

”Noi suntem la CPAC, în calitate de invitați speciali. Suntem respectați aici. Nu a trebuit să plătim bilet. Eu împreună cu domnul coleg deputat Sorin Muncaciu am fost așezați de Steve Bannon, la aceeași masă, cu președintele CPAC și soția sa, Matt și Mercedes Schlapp, cu Richard Grenell și lideri importanți din Europa și din lume, respectiv fiul fostului președinte al Braziliei Jair Bolsonaro, cu Nigel Farage, cu fosta ambasadoare a Statelor Unite în Danemarca, o apropiată a lui Donald Trump. Am făcut parte din masa de onoare, ca să spun așa, la începutul CPAC de ieri. Astăzi, împreună cu Mateusz Morawiecki, președintele meu de partid de la nivel european, la fel, am fost așezați în primul rând. Suntem respectați ca români de mișcarea conservatoare din SUA și la nivel european”, a declarat George Simion, într-o intervenție la Realitatea PLUS de la Washington.

Simion spune că Grenell este dezamăgit de acuzațiile aduse din România

”Sigur că Richard Grenell este dezamăgit că niște politruci de la noi au încercat să arate cu degetul către el, pentru așa-zise presiuni legate de alegeri, de reluarea turului doi și de un proces în cazul fraților Tate. A fost etichetat, au încercat să îl denigreze. Richard Grenell este în top 5 oameni de încredere ai președintelui Trump, care rezolvă anumite cazuri speciale.

Înainte de a se ocupa de dosarul legat de România în această administrație Trump, Richard Grenell a fost în Venezuela, unde a adus 6 cetățeni americani acasă, care erau reținuți acolo. Înainte a condus comunitatea de informații din America, a fost ambasador în Germania și mediator la conflictul dintre Kosovo și Serbia. Este un om cu multă experiență (...) Sperăm pe canale diplomatice, uzuale, să înțeleagă și actualii conducătorii din România că trebuie să respecte democrația și să reia turul al doilea. Lupta pe care au dus-o americanii ca Trump să ajungă la putere trebuie replicată și în România, dar și în Europa”, a declarat George Simion.

George Simion se laudă că a fost printre puținii care a vorbit cu Richard Grenell și Steve Bannon

Președintele AUR a precizat că a luat parte și la anumite discuții informale, într-un cerc mai restrâns, alături de Richard Grenell și Steve Bannon. Simion spune că noul șef al FBI a fost pomenit în cadrul acestor schimburi de idei.

”Kash Pattel, noul șef la FBI, este apropiatul lui Richard Grenell. Grenell l-a menționat și în discuțiile pe care le-am avut aseară. Au fost discuții mai mult informale, au fost circa 100 de persoane care au luat parte la schimbul de păreri cu Richard Grennell și Steve Bannon”, a mai declarat George Simion.

