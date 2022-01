Florin Cîțu susține că NU intervine în programul de guvernare. Relația pe care o are cu Nicolae Ciucă

Actualul președinte al Senatului României și fostul premier Florin Cîțu a vorbit despre relația pe care o are atât cu membrii coaliției cât și cu premierul Ciucă.

”Care este relația în coaliție în acest moment. Cum ați descrie-o într-un cuvânt?”, a întrebat moderatoarea Sabina Iosub.

”Este o relație de muncă. Vă dați seama, cu toții muncim pentru un obiectiv comun, acela de a trece această perioadă cu cât mai puține costuri pentru români și bineînțeles, fiecare are obiectivele sale. Cum am spus, obiectivul meu este acela de a păstra liberalismul și o economie condusă de principii liberale pentru că am demonstrat că este bine așa, nu că vreau eu, Florin Cîțu să facem asta. O economie bazată pe principii liberale a livrat în cele mai dificile perioade din ultima sută de ani pentru economia României”, a spus Cîțu.

Relația dintre fostul și actualul premier

În cadrul aceluiași interviu, fostul premier a fost întrebat de relația pe care o are cu actualul șef de executiv, Nicolae Ciucă.

”Care este relația pe care o aveți cu premierul Ciucă?”, a mai întrebat Iosub.

”Este o relație foarte bună, o relație foarte bună”, a răspuns Cîțu.

”Cine este șef?”, a revenit Iosub.

”Depinde unde suntem”, a răspuns Cîțu râzând. ”Nu este vorba de șef, ci este vorba de a ne ști fiecare atribuțiile și unde putem să contribuim. Am spus că în niciun moment nu voi interveni peste actul de guvernare, dacă nu deviază de la programul de guvernare. În momentul în care văd că deviază de la programul de guvernare și sunt puse în pericol obiectivele pe care noi ni le-am asumat, atunci voi interveni. În rest, bineînțeles, că sunt atribuțiile premierului să își implementeze programul de guvernare, dar repet, ceea ce este în afara programului de guvernare este în coaliție și discutăm. Au fost câteva momente în care am aflat din presă de câteva decizii și acolo am fost puțin deranjat, așa cum am spus și de cea cu investițiile care nu au ajuns la 7%. De aceea sunt iarăși foarte atent ca măsurile pe care le luă acum pentru a-i ajuta pe români să nu fie susținute prin reducerea investițiilor din buget”, a afirmat Florin Cîțu la Antena3.

