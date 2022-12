Explozie la un rezervor de carburant în Galaţi

"Explozie urmată de incendiu la un rezervor de carburant. Deflagrația a avut loc în această dimineață, în incinta unei societăți de distribuție carburant en-gross, situată pe strada Brailei nr. 271A ( în zona Tirighina).

La fața locului au acționat două autospeciale cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de descarcerare și echipajul SMURD tip B din cadrul Detașamentului de Pompieri Galați.

Explozia a avut loc la un rezervor cu o capacitate de 60.000 de litri, în care se aflau resturi de carburant. Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite, dar deflagrația a produs pagube la instalațiile aferente rezervorului și la clădirile aflate în proximitate.

Nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a exploziei este în curs de cercetare", transmite ISU Galaţi.

Conform sursei citate, explozia a fost semnalată la 6 dimineaţa.

Un atac cu drone a lovit un rezervor de combustibil de pe aerodromul Kursk din Rusia

Un rezervor de combustibil de pe un aerodrom din Kursk a fost aruncat în aer.

Un atac cu drone a aruncat în aer un rezervor de stocare a petrolului pe un aerodrom din Kursk, a declarat guvernatorul regiunii ruse, la o zi după ce Ucraina a părut să lanseze atacuri îndrăznețe cu drone asupra a două aerodromuri militare aflate pe teritoriului rus.

Roman Starovoyt, guvernatorul regiunii Kursk de la granița cu Ucraina, a declarat pe aplicația de mesagerie Telegram că nu au fost victime ca urmare a atacului și că focul a fost „localizat”.

Imaginile video postate pe rețelele de socializare au arătat o explozie mare luminând cerul nopții, urmată de un incendiu substanțial la aerodromul aflat la 280 km de granița cu Ucraina.

Oficialii ruși au dat vina pe atacurile cu dronele Strizh modificate, care au fost produse pentru prima dată în anii 1970 în epoca sovietică. Atacurile ucrainene asupra țintelor militare rusești au devenit din ce în ce mai îndrăznețe în ultimele săptămâni, deoarece Kievul a încercat să aducă pe frontul intern războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Ministerul rus al Apărării a declarat luni că dronele ucrainene au atacat două baze aeriene la Ryazan și Saratov, ucigând trei militari și rănind patru. Două avioane au fost avariate.

Ucraina nu și-a revendicat direct responsabilitatea pentru niciunul dintre atacuri. Cu toate acestea, un înalt oficial ucrainean, citat de New York Times, a declarat că dronele implicate în atacurile de luni au fost lansate de pe teritoriul ucrainean și că cel puțin una dintre lovituri a fost făcută cu ajutorul forțelor speciale din apropierea bazei, scrie The Guardian.

Generalul Ben Hodges, despre riscul ca Rusia să atace o țară NATO. Nici nu-mi pot imagina. Ar garanta nu doar înfrângerea în Ucraina

Generalul-locotenent în rezervă Ben Hodges, a vorbit despre riscul implicării directe a NATO în războiul din Ucraina.

Ben Hodges: "Cred că acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă Rusia atacă o țară NATO. Bineînțeles, mi-ar plăcea să văd că noi toți oferim mai multe resurse Ucrainei, mai multe arme de precizie, cu rază lungă de acțiune, tancuri, vehicule blindate pentru infanterie, mai multă apărare aeriană și antirachetă. Așa că acesta este singurul lucru pe marginea căruia nu sunt de acord cu Casa Albă. Cred că s-au oprit brusc și nu cunosc toate motivele, pentru că acele lucruri, vehiculele blindate, sunt disponibile. Avem o problemă, cu toții avem o problemă, cu muniția. Nu am avut prea multă la început și, după douăzeci de ani de Irak şi Afganistan, unde nu am avut nevoie de prea multă muniție, așa că nu am fabricat prea multă, iar acum industria de apărare trebuie să reacţioneze cu adevărat", a spus generalul Ben Hodges

