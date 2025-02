Diana Șoșoacă, în mijlocul unui nou scandal. Promovarea cultului dictatorului Nicolae Ceaușescu îi aduce un denunț penal

Denunțul vizează declarațiile făcute de europarlamentara Diana Iovanovici-Șoșoacă în data de 11 februarie 2025, în plenul Parlamentului European. În cadrul unei intervenții de aproximativ un minut și jumătate, aceasta a sugerat colegilor să elaboreze strategii de politică externă inspirate de modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând că "Nimeni nu l-a egalat vreodată".

Potrivit transcrierii, discursul susținut de Diana Iovanovici-Șoșoacă a inclus următoarele afirmații:

"Vorbiți aici (n.r., în plenul Parlamentului European) pentru prima dată despre creștini, dar când am ridicat icoana în Plenul Parlamentului European, m-ați sancționat. Când am vorbit și am acuzat-o pe Ursula von der Leyen de acțiuni care au dus la crime în pandemie, din nou m-ați sancționat. Vorbiți acum să apărați creștinii. Cum să apărați creștinii din țările arabe, când dumneavoastră acuzați toate țările arabe? Nu îi respectați, nu îi cunoașteți. Nici pe perși, nici pe arabi. Îi discreditați pe Trump, îl discreditați pe Putin, sunteți în război cu toată lumea. Vreți strategii? Vă dau un sfat. Uitați-vă la politica lui Nicolae Ceaușescu. Nimeni nu l-a egalat vreodată. Dictator, dictator, dar a avut cea mai bună politică externă. A reușit să pună la aceeași masă Israelul și Palestina și a adus pacea în regiune. De aceea Comisia Europeană se pare că nu este pregătită. Doamna Ursula von der Leyen nu face decât să ne pună în război cu toată lumea, și de aici, din plenul Parlamentului European, îi cer demisia Ursulei von der Leyen".

Argumentele IICCMER pentru depunerea denunțului

IICCMER susține că afirmațiile Dianei Iovanovici-Șoșoacă sunt de natură a promova cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu, printr-o prezentare admirativă a acestuia și prin îndemnul indirect adresat europarlamentarilor de a-l considera un model.

Potrivit art. 5 din OUG nr. 31/2002, "Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (...) se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi".

Institutul atrage atenția asupra faptului că pozițiile publice pro-Ceaușescu ale europarlamentarei nu sunt izolate, ci parte a unui tipar de exprimare. Astfel, la 1 noiembrie 2024, formațiunea politică SOS România, pe listele căreia Diana Ivanovici Șoșoacă a fost aleasă europarlamentar, a emis un comunicat de presă care, de asemenea, promova imaginea dictatorului comunist.

"Discursul susținut recent de europarlamentara Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European, prin care îl elogiază pe dictatorul Nicolae Ceaușescu, reprezintă o ofensă adusă memoriei celor care au suferit sub regimul comunist și un afront la adresa valorilor democratice pe care România și Europa le împărtășesc astăzi. Este inacceptabil ca, la 35 de ani de la Revoluția din 1989, un simbol al unui trecut represiv să fie transformat, printr-o retorică populistă și demagogică, într-un model de lider", a declarat președintele executiv al IICCMER, Daniel Șandru.

Acesta a subliniat că o astfel de apologie a dictaturii nu doar că falsifică istoria, dar subminează și eforturile societății românești de a construi un viitor bazat pe libertate, justiție și respect pentru drepturile fundamentale ale cetățenilor.

"România nu trebuie să fie prizoniera fantasmelor autocratice ale unor politicieni iresponsabili, ci să rămână fidelă idealurilor de libertate și progres pentru care atâția români au plătit prețul suprem în decembrie 1989", a mai declarat acesta.

