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Despărțire în showbiz! Anca Dinicu a făcut anunțul care a stârnit valuri de reacții

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 09 Iun 2026
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Despărțire în showbiz! Anca Dinicu a făcut anunțul care a stârnit valuri de reacții - Instagram
Despărțire în showbiz! Anca Dinicu a făcut anunțul care a stârnit valuri de reacții - Instagram

Relația dintre Anca Dinicu și Georgian Păun a ajuns la final. Vestea a fost făcută publică de actriță, care a explicat că ea și tatăl copilului său au decis să rămână în relații bune și să își crească împreună fiul.

Vestea separării a venit neașteptat pentru fani, mai ales că cei doi nu au fost implicați niciodată în controverse publice. Actrița a ținut însă să clarifice că nu există conflicte între ei, ci doar o decizie luată cu maturitate și respect reciproc.

O relație trăită departe de ochii publicului

Puțini se așteptau la un astfel de anunț, mai ales că Anca Dinicu și Georgian Păun au fost mereu extrem de discreți când venea vorba despre viața lor sentimentală. Departe de scandaluri și apariții mondene, cei doi au preferat să își trăiască povestea în intimitate.

În cele din urmă, actrița a ales să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre schimbarea din viața sa. Vedeta a explicat că despărțirea nu a fost provocată de certuri sau trădări, ci reprezintă o decizie luată cu maturitate de ambele părți.

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Mesajul transmis de actriță după despărțire

O mică schimbare în povestea noastră: eu și Georgian am ales să trecem de la statutul de iubiți la cel de buni prieteni. Suntem absolut ok, nu e loc de nicio dramă, pur și simplu am realizat că aceasta e cea mai bună formă prin care ne putem continua drumul. Formăm o echipă în creșterea copilului nostru și asta e tot ce contează. Mulțumim pentru gândurile bune! În caz că există”, a scris actrița.

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