De ce amenință Emanuel Ungureanu cu ruperea USR-PLUS, dacă iese Cioloș președinte de partid

Ungureanu i-a spus realizatorului emisiunii ”Dosar de politician” că va părăsi USR-PLUS dacă va câștiga Dacian Cioloș. Motivul: acesta pregătește revenirea la guvernare, într-o formulă care fracturează partidul.

Emanuel Ungureanu nu a fost foarte explicit, lăsând să se înțeleagă că Cioloș ar intra fi dispus să bată palma cu PNL, în orice formulă de premier. Ulterior, la insistențele lui Silviu Mânăstire, Ungureanu a revenit pe aliniamentul ”fără Cîțu”, poziția oficială a USR-PLUS, dar deja amenințarea la adresa taberei Cioloș era lansată.

Ce i-a nemulțumit pe membrii USR reprezentați de Ungureanu? Este poziția sa una singulară? Sau a tras un semnal având sprijinul taberei Barna?

Cert este că în USR-PLUS s-au încins spiritele după ce a început să circule zvonul că Dacian Cioloș va prelua ministerul de Externe, într-o formulă guvernamentală care va mai cuprinde alți membri ai echipei de miniștri cu care a lucrat în 2016 și apoi a fondat PLUS: Dragoș Tudorache, Raluca Prună, Cristiana Palmer. Alin Mituța, fost secretar de stat și director de cabinet al premierului Dacian Cioloș, ar urma să-i ia locul lui Cătălin Drulă la Ministerul Transporturilor.

Astfel, miniștrii USR și echipele acestora se simt păcăliți: au fost antrenați de Dacian Cioloș în operațiunea de contestare a guvernului Cîțu și au părăsit Executivul, pentru a intra într-un guvern de coaliție USR-PLUS-PNL membri ai echipei Cioloș.

Este posibil ca acest scenariu să fi fost lansat doar pentru activarea taberei Barna, după ce un prim tur de alegeri în USR-PLUS i-a dat câștig de cauză lui Cioloș. Să fie deci, doar un zvon de campanie. Deși numărul membrilor USR este mult mai mare decât al foștilor PLUS-iști, participarea redusă la alegerile interne a useriștilor l-a adus pe primul loc pe Cioloș.

USR-PLUS nu este un singur partid și niciodată n-o să fie

”Să fac un update, domnul Cioloș e de la PLUS, nu e de la USR“, a precizat deputatul Emanuel Ungureanu în emisiunea Dosar de politician.

Silviu Mănăstire a intervenit: „Este un singur partid, nu e decizia luată?“

Emanuel Ungureanu: „Nu, nu este și niciodată nu o să fie. E ca iluzia că PNL nu e format din PDL și PNL.“

Silviu Mănăstire: „Aveți decizie în instanță că v-ați unit!“

Emanuel Ungureanu: „Înțelegeți care e nuanța, suntem mai despărțiți ca niciodată și nu cred că domnul Cioloș, dacă o să câștige, o să fie în stare să ne fuzioneze într-un fel sau altul. Deci, asta e ceea ce cred eu și ceea ce văd, după ce mi s-a întâmplat la Cluj și la Buzău. Aș fi ultra-naiv să cred că există o fuziune reală între cele două partide. Nu, este o concurență acerbă, iar dacă o să câștige domnul Cioloș e foarte posibil ca mulți parlamentari USR să se rupă de partid. Nu e o știre, e o realitate.“

Silviu Mănăstire: „Practic, spuneți că dacă o să câștige Cioloș și vrea să refacă parteneriatul cu PNL, rupeți partidul și mergeți cu Barna...“

Emanuel Ungureanu: „Aaa, nu, nu, nu am spus asta și nu are legătură una cu alta. În clipa în care domnul Cioloș câștiga s-ar putea ca el să meargă cu PLUS-ul, să nu intre la guvernare sub nicio formă, pentru că s-ar putea ca acest culoar să-i fie avantajos pentru candidatura la prezidențiale, dar s-ar putea câțiva URS-iști sau de la PLUS să meargă la guvernare cu altcineva decât domnul Cîțu. Ăsta e un scenariu de lucru care se poate lua în calcul.“

Silviu Mănăstire: „Deci se rupe USR, foarte interesant!“

Emanuel Ungureanu: „Este posibil...“