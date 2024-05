Cristiano Ronaldo, afirmație virală după un nou record: Ele mă urmăresc! / Video

Este vorba despre golurile înscrise într-un sezon în prima ligă saudită de fotbal, după ce a reuşit o dublă pentru Al Nassr în duelul cu Al Ittihad (4-2), din ultima etapă a sezonului, transmit agenţiile internaţionale de presă.

'Nu urmăresc recordurile, ci recordurile mă urmăresc pe mine', a transmis pe platforma X starul lusitan, în vârstă de 39 de ani, care a încheiat sezonul din postura de golgheter în Saudi Pro League, cu 35 de goluri marcate, unul mai mult decât performanţa reuşită de Abderrazak Hamdallah în campionatul 2018-2019, chiar în tricoul lui Al Nassr.

I don’t follow the records, the records follow me. ???????? pic.twitter.com/rqywmmTfZD