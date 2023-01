Cozmin Gușă, pronostic defavorabil pentru AUR / video

Cât despre AUR, analistul spune că va pierde la următoarele alegeri, chiar dacă acum, partidul condus de George Simion nu stă chiar rău în sondaje, fiind peste USR.

„Poate vor apărea partide naționaliste în România, dar acum nu sunt. Ăștia care spun acum că sunt naționaliști sunt niște gargaragii... de la George Simion și până la Diana Șoșoacă. Folosesc eticheta aceasta cu „noi suntem suveraniști”, „noi suntem naționaliști” pentru a-i păcăli pe români încă o tură pentru că au văzut că este un bazin mare de votanți. Dar vor pierde. Cum merge USR în jos, așa va merge și AUR. Acum sunt gonflați puțin în sondaje, dar vor merge în cap. Rapid. Nu oferă nimic pentru publicul acela. Deci nu avem partide naționaliste”, a spus Cozmin Gușă la „Deferiți mass-media”.

OMV Petrom, subiectul zilei, dar nimeni n-a vorbit despre ce se va întâmpla în 2024, până azi în emisiunea „Deferiți mass-media"

OMV Petrom este subiectul zilei. Se discută despre contractul de privatizare, se fac tot felul de analize, lucruri demult „prescrise” și îngropate, dar absolut nimeni nu vorbește despre anul 2024.

În anul 2024 vom avea alegeri. Tot atunci se pot stabili redevențele pe care le vrea statul român. Se pot stabili orice redevențe: poți pune petrolul mai scump ca aurul. Redevențele pot fi schimbate în 2024, an superelectoral, când avem patru rânduri de alegeri, adică pot fi făcute atât de mari încât să renunțe. De ce nu discută nimeni despre ce se va întâmpla peste un an din punctul de vedere al redevențelor? Despre acest subiect s-a vorbit la DC News și DC News TV, în cadrul emisiunii „Deferiți mass-media”.

Bogdan Chirieac spune că nimeni nu vorbește despre ce se va întâmpla în 2024 pentru că nimeni nu vrea să schimbe redevențele. Redevenţele pe care le plăteşte OMV statului român sunt de 4%. Unele dintre cele mai mici în lume.

„Cred că tuturor politicienilor români le este frică de OMV”, este de părere Bogdan Chirieac. De ce le-ar fi frică politicienilor? Analistul politic spune că: „OMV a devenit o companie uriașă și importantă în plan european mergând pe gazul și petrolul românesc. Înainte era o companie nesemnificativă. Petrom era mult mai mare atunci când a avut loc așa zisa privatizare. OMV are resurse nelimitate. Are oameni foarte buni în domeniul finanțelor. Are avocați puternici. Are firme de lobby la Bruxelles. Există această temere a liderilor români precum că OMV are o influență politică mult mai mare decât au ei”.

„Să speculăm acum: În momentul în care un politician ar îndrăzni să majoreze redevențele la nivelul mediu european, acea personalitate ar deveni persoana non-grata la Bruxelles. S-ar descoperi că este corupt, plagiator, a copiat în clasa a patra”, a mai spus Bogdan Chirieac.

Jurnalistul Val Vâlcu este de părere că politicianul care nu va mări redevențele, acum fiind cele mai mici din lume, va pierde alegerile în 2024.

