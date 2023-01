OMV Petrom, subiectul zilei, dar nimeni n-a vorbit despre ce se va întâmpla în 2024, până azi în emisiunea „Deferiți mass-media” / video

În anul 2024 vom avea alegeri. Tot atunci se pot stabili redevențele pe care le vrea statul român. Se pot stabili orice redevențe: poți pune petrolul mai scump ca aurul. Redevențele pot fi schimbate în 2024, an superelectoral, când avem patru rânduri de alegeri, adică pot fi făcute atât de mari încât să renunțe. De ce nu discută nimeni despre ce se va întâmpla peste un an din punctul de vedere al redevențelor? Despre acest subiect s-a vorbit la DC News și DC News TV, în cadrul emisiunii „Deferiți mass-media”.

Bogdan Chirieac spune că nimeni nu vorbește despre ce se va întâmpla în 2024 pentru că nimeni nu vrea să schimbe redevențele. Redevenţele pe care le plăteşte OMV statului român sunt de 4%. Unele dintre cele mai mici în lume.

„Cred că tuturor politicienilor români le este frică de OMV”, este de părere Bogdan Chirieac. De ce le-ar fi frică politicienilor? Analistul politic spune că: „OMV a devenit o companie uriașă și importantă în plan european mergând pe gazul și petrolul românesc. Înainte era o companie nesemnificativă. Petrom era mult mai mare atunci când a avut loc așa zisa privatizare. OMV are resurse nelimitate. Are oameni foarte buni în domeniul finanțelor. Are avocați puternici. Are firme de lobby la Bruxelles. Există această temere a liderilor români precum că OMV are o influență politică mult mai mare decât au ei”.

„Să speculăm acum: În momentul în care un politician ar îndrăzni să majoreze redevențele la nivelul mediu european, acea personalitate ar deveni persoana non-grata la Bruxelles. S-ar descoperi că este corupt, plagiator, a copiat în clasa a patra”, a mai spus Bogdan Chirieac.

Jurnalistul Val Vâlcu este de părere că politicianul care nu va mări redevențele, acum fiind cele mai mici din lume, va pierde alegerile în 2024.

„Mi se pare că s-a stârnit un val de antipatie. Oamenii au început să reacționeze. Pentru 2024, este o temă fierbinte chestiunea cu sfidarea Austriei la adresa României. Va fi subiect de campanie electorală”, a zis Val Vâlcu.

Bogdan Chirieac este de părere că nu va fi subiect de campanie, în sensul că nu va avea cine să ridice subiectul, dar Val Vâlcu spune că este imposibil așa ceva: „Cine vrea să câștige alegerile va ridica subiectul cu redevențele. Cineva va vrea să câștige alegerile. De exemplu, PSD a început să mai vorbească în coaliție despre OMV”.

Bogdan Chirieac este de părere că acest subiect va muri: „OMV are capacitatea să îngroape subiectul în presă”.

Direcția Națională Anticorupție a răspuns unei întrebări adresate de DC News: „Va începe o anchetă în legătură cu ordonanța de urgență care scutește OMV Petrom de o plată de aproximativ 800 milioane euro?”

DNA ne-a transmis că „în conformitate cu Decizia CCR nr. 68/27.02.2017 pronunțată ca urmare a sesizării privind existența unui conflict juridic de natură constituțională (dintre Guvernul României și Ministerul Public) aspectele care se referă la acte de legiferare cum ar fi ordonanțe de urgență ale Guvernului nu pot face obiectul activităților de cercetare penală”.

