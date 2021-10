Consilieri județeni PSD Vrancea: PNL-USR-ALDE au hotărât să legalizeze minciuna

„Achizițiile dubioase au ajuns până sub umbrela votului majorității din Consiliul Județean Vrancea. Deși semnalată o situație mai mult decât incertă, la limita incorectitudinii, majoritatea consilierilor județeni (PNL-USR-ALDE) au hotărât astăzi să legalizeze minciuna. Folosind tertipuri inventate, omițând intenționat din solicitarea neexercitării dreptului de preemțiune a unor aspecte importante, cum ar fi, de exemplu, faptul că licitația se desfășurase înaintea notificării vreunei instituții cu drept de preemțiune, astăzi majoritatea PNL a făcut scut pentru a albi o afacere mai mult decât gri a unui membru marcant al PNL Vrancea. Și asta chiar prin vocea și cu mâna președintelui Toma. Achiziția clădirii fostei școli comerciale din Focșani realizată fără notificarea prealabilă a preemtorului, prin licitație ascunsă, de către Valentin Resmeriță (membru vechi în PNL Vrancea, la un moment dat fiind dat chiar candidat la primăria municipiului Focșani) a fost astăzi oficial legalizată de votul majorității de dreapta”, a transmis Grupul de consilieri județeni PSD-Vrancea, adăugând ulterior:„Și asta în condițiile în care se cerea și se promitea transparență în actul decizional. De către cine? Tocmai de cei care astăzi au tăcut mâlc și l-au lăsat pe Toma să își asume acest gest ingrat.”

„Atunci când românii, vrâncenii se luptă cu foamea și frigul, atunci când țara este în valul patru al pandemiei, oamenii de frunte ai PNL Vrancea s-au gândit să mai facă o afacere bănoasă și, dacă tot se poate, și puțin cam ilegală. Dacă în cazul PNL este de înțeles că trebuiau să își scoată colegul dintr-o situație de ilegalitate, despre membrii USR nu putem spune același lucru. Opoziția crâncenă de la centru nu se pupă cu atitudinea lor de astăzi. La Vrancea funcționează încă coaliția de guvernare iar USR-iștii au sărit să își apere partenerii. Ce le-o fi promis Toma ca recompensă?”, continuă mesajul Grupul de consilieri județeni PSD-Vrancea.

„Acum, cu valul de demisii ale somităților din PNL, se prefigurează probabil o nouă gașcă de profitori care să susțină cauza pierdută a liberalismului vrâncean. Am putea spune că am scăpat de Grindă și am dat de...

Deși am cerut o analiză mai atentă și asupra unor documente de care chipurile nu știau, le-am pus noi la dispoziție, însă ordinul primit de Toma a fost mai puternic decât litera legii. Ăsta e laptele și mierea promise în campanii, doar că au omis să vă spună ca e doar pentru ei și camarila lor. Vrâncenii, după comportamentul si atitudinea lor, sa moară cât mai mulți, care scapă de Covid sa moară de lipsa medicamentelor, foame, frig și altele, iar cei care vă veți încăpățâna să trăiți sa fiți profund recunoscători pentru picăturile de lapte și miere care li se vor prelinge de pe mâini. Să vă fie rușine!”, a conchis Grupul de consilieri județeni PSD-Vrancea.