Ciucă, mesaj la congresul femeilor liberale: Este momentul ca România să facă un salt de mentalitate

Liderul PNL a intervenit la Congresul Extraordinar al Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL) prin videoconferinţă, fiind plecat într-o vizită de lucru în Suedia. El a menţionat că în Suedia există egalitate de gen la nivelul tuturor structurilor.



"Şi noi încercăm şi ne-am angajat de fiecare dată să facem în aşa fel încât să creştem numărul de doamne şi domnişoare în tot ceea ce înseamnă activitatea şi în mod deosebit în structurile de conducere, indiferent de nivelul la care ne referim. (...) Este momentul ca România să facă o schimbare de mentalitate, un salt de mentalitate în privinţa implicării femeilor în dezvoltarea ţării şi a comunităţilor", a spus Ciucă, la Congresul OFL.



Şi preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a pledat pentru implicarea femeilor în toate domeniile.



"Avem nevoie de o strategie pentru următorii zece ani şi să o urmăm îndeaproape. (...) Avem nevoie de politici publice de gen", a transmis Gorghiu.



Ea a susţinut că PNL ar trebui să aibă cote voluntare de gen prevăzute în Statutul partidului şi să susţină în Guvern un ministru plin sau delegat pentru egalitate între femei şi bărbaţi şi pentru egalitate de şanse.



"Avem nevoie, doamnelor, de mai mult curaj, noi şi toate femeile din România, din politică sau nu. Avem nevoie de curaj să sancţionăm violenţa de limbaj din spaţiul public, să respingem agresivitatea, hărţuirea din politica românească, telefoniştii de la ora 2 noaptea, derapajele de orice fel şi haideţi să ieşim să susţinem toate pe acele femei care au nevoie de sprijin", a adăugat Alina Gorghiu.



Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat că 1.162 de femei şi-au înregistrat prezenţa la Congresul Extraordinar al Organizaţiei Femeilor Liberale.



"Am regretul că, în perioada în care am fost preşedinte al PNL, nu am avut şansa de a gestiona listele pentru Parlament, pentru că acolo poţi să demonstrezi cel mai bine dacă ai doar discurs sau dacă susţii cu adevărat femeile. (...) Cei care sunt prezenţi aici şi colegii lor vor avea această şansă să gestioneze listele pentru Parlament. Aşadar, fiind lege în Parlament privind cotele de gen sau prin decizie fermă aveţi şansa să urmăriţi reprezentarea corectă a femeilor, ca să nu mai vorbesc de cooptarea în echipa guvernamentală şi am convingerea că împreună îi vom determina să facă lucrul acesta", a afirmat Turcan.



La eveniment participă şi fostul premier al Republicii Moldova Natalia Gavriliţă. La funcţia de preşedinte al OFL candidează Nicoleta Pauliuc - senator şi Cristina Trăilă - deputat.

