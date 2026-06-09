Ce s-a întâmplat în Japonia când un urs a intrat într-un oraș

Sursa Foto: Agerpres

Un urs care a reușit să ajungă într-un oraș din Japonia a dus la închiderea a aproape 100 de şcoli. Animalul a fost capturat.

Un urs care a rătăcit de sâmbătă pe străzile unei localităţi situate la nord de Tokyo, ceea ce a condus la închiderea a aproape o sută de şcoli, a fost capturat, marţi, în urma unei operaţiuni la care au luat parte zeci de vânători şi de poliţişti, informează AFP și Agerpres.

Familiile îngrozite din oraşul Utsunomiya, la circa 100 de kilometri de capitala Japoniei, au petrecut o bună parte a zilei urmărind, de la ferestrele caselor lor, încercările poliţiştilor, ajutaţi de elicoptere, şi ale vânătorilor de a localiza animalul într-o zonă rezidenţială.

Prezenţa ursului, semnalată pentru prima dată sâmbătă dimineaţă, a dus la închiderea celor 94 de şcoli primare şi gimnaziale din oraş luni şi marţi, după multiple apariţii ale ursului într-un centru comercial, într-un campus universitar şi în zona unei pieţe en-gros.

Marţi, zeci de poliţişti, vânători şi oficiali municipali au înconjurat o casă unde fusese zărit ursul, care a fost ulterior tranchilizat şi capturat, a constatat un fotograf AFP.

Issei Okabe, un zugrav de 37 de ani care locuieşte într-un apartament situat lângă casa în care se refugiase ursul, a declarat pentru AFP că se simte "foarte uşurat". "Copilul meu merge la şcoala primară din apropiere... şi se spunea că în zonă a fost văzut un urs. Apoi m-am uitat la ştiri şi am văzut casa noastră... Am fost foarte surprins. Este prima dată când aflu despre un urs sălbatic în Utsunomiya", a adăugat el.

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Un alt urs a rănit cinci persoane, în Fukushima

Un cotidian local, Shimotsuke Shimbun, a relatat că primele două încercări de a tranchilizare a animalului au eşuat, a treia tentativă fiind realizată cu succes.

Un responsabil municipal a declarat luni pentru AFP că nu era clar dacă în această localitate cu 510.000 de locuitori se afla un singur urs sau mai mulţi.

De asemenea, un alt urs care a rănit patru persoane săptămâna trecută în departamentul Fukushima, din nordul Japoniei, era în continuare căutat marţi, după ce ar fi reuşit să deschidă o fereastră pentru a scăpa dintr-o clădire, a relatat NHK.

Un număr record de 13 persoane au fost ucise de urşi în Japonia anul trecut, iar numărul de semnalări a înregistrat o creştere în acest an, pe măsură ce animalele ies din hibernare înfometate.

Potrivit experţilor, acest animal prosperă datorită abundenţei de hrană, sub efectul încălzirii globale.