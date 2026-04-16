Ce a ieșit la iveală despre copiii lui Nicușor Dan, într-un răspuns despre Mircea Lucescu

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu, desfășurat pe parcursul a două zile la Arena Națională, scoțând în evidență chestiuni mai puțin cunoscute despre copiii săi.
Mircea Lucescu a murit pe data de 7 aprilie la vârsta de 80 de ani și a fost înmormântat 3 zile mai târziu, la Cimitirul Bellu. Pe datele de 8 și 9 aprilie a fost priveghiul la Arena Națională. Aproximativ 20.000 de oameni cumulat pe parcursul celor două zile au fost prezenți la catafalcul lui „Il Luce”
Președintele Nicușor Dan nu a fost la Arena Națională și a spus, joi seară, care a fost motivul, subliniind un fapt mai puțin știut despre copiii săi.
”Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am pasiunea asta de a urmări zona asta sportivă, reacțiile după meciuri. Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite ei. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică prin prezența mea. Cred că au fost momente emoționante, în toate acele zile când sicriul a fost la Arena Națională. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezență a mea.
Faptul că oamenii au fost extraordinar de decenți, au fost acolo cu familia, este un lucru bun pentru România. Când se întâmplă lucruri bune trebuie să le salutăm”, a declarat Nicușor Dan, joi seară, la Europa FM.
Întrebat dacă nu se uită deloc la televizor copiii săi, Nicușor Dan a afirmat: ”Au voie, când și când, la niște filme pe calculator, atât. În general, este bine să ne uităm la ce spun specialiștii. Fetița se uită cam 2 ore pe săptămână, la un film, iar băiețelul aproape deloc”.
de Anca Murgoci
