Ce a ieșit la iveală despre copiii lui Nicușor Dan, într-un răspuns despre Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit pe data de 7 aprilie la vârsta de 80 de ani și a fost înmormântat 3 zile mai târziu, la Cimitirul Bellu. Pe datele de 8 și 9 aprilie a fost priveghiul la Arena Națională. Aproximativ 20.000 de oameni cumulat pe parcursul celor două zile au fost prezenți la catafalcul lui „Il Luce”

Președintele Nicușor Dan nu a fost la Arena Națională și a spus, joi seară, care a fost motivul, subliniind un fapt mai puțin știut despre copiii săi.

De ce nu a mers Nicușor Dan la priveghiul lui Mircea Lucescu

”Am fost impresionat de armonia pe care acest eveniment nefericit a stârnit-o în lumea fotbalului. Am pasiunea asta de a urmări zona asta sportivă, reacțiile după meciuri. Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite ei. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică prin prezența mea. Cred că au fost momente emoționante, în toate acele zile când sicriul a fost la Arena Națională. Eu nu am vrut să duc într-o zonă politică cu o eventuală prezență a mea.

Faptul că oamenii au fost extraordinar de decenți, au fost acolo cu familia, este un lucru bun pentru România. Când se întâmplă lucruri bune trebuie să le salutăm”, a declarat Nicușor Dan, joi seară, la Europa FM.

Fetița lui Nicușor Dan se uită aproximativ două ore pe săptămână ”la ecrane”

Întrebat dacă nu se uită deloc la televizor copiii săi, Nicușor Dan a afirmat: ”Au voie, când și când, la niște filme pe calculator, atât. În general, este bine să ne uităm la ce spun specialiștii. Fetița se uită cam 2 ore pe săptămână, la un film, iar băiețelul aproape deloc”.