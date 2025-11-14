Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, spune că în cinci ani de la preluarea funcției de edil nu va mai solicita niciun ban de la Guvernul României pentru Metrorex. El a făcut această declarație în cadrul unui dialog cu jurnaliștii Val Vâlcu și Răzvan Dumitrescu, la DC News, în care a vorbit despre situația pe care a găsit-o, atunci când a devenit ministru al Transporturilor, la Metrorex.

„În ceea ce privește Metrorex, orice oraș al cărui transport public funcționează rezonabil în Europa are transportul de suprafață integrat cu cel subteran. Eu am văzut ce era la Metrorex. În 2016, când am fost consilier pe transporturi în Guvernul tehnocrat, erau 300 de milioane lei masa salarială, iar în 2021, când am ajuns ministru - sunt anii ăia în care nu a fost inflație - aceeași masă salarială ajunsese la 900 de milioane. De trei ori mai mult în cinci ani.

Acolo a fost o iresponsabilitate în a angaja mai mulți oameni decât este nevoie. Aveau 100 de zugravi angajați cu carte de muncă. Ce fac 100 de zugravi și de vopsitori la metrou? Astea sunt chestiuni care pot fi externalizate când e nevoie sau să ții tu 10 oameni pentru niște intervenții de urgență. Același lucru se regăsește și la STB.

Când le integrezi (STB și Metrorex), ai un câștig de eficiență și o rețea gestionată integrat. Eu fac Guvernului o propunere: Subvenția pe care o plătește Guvernul acum (n.r. pentru Metrorex) e un miliard de lei. În primul an, le-o cerem întreagă, iar în anul cinci, zero. Nu mai vrem subvenția“, a zis Drulă.

El a răspuns și la o întrebare a lui Răzvan Dumitrescu, în care acesta a sugerat că ar putea crește prețul biletului pentru transportul în comun.

„Nu crește nici biletul, pentru că avem bani, prin eficientizare și prin implementarea referendumului cu bugetul unic la Capitală, să facem toată această integrare și să ducem la eficiență“, a spus, la DC News, Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.