Jurnalistul Val Vâlcu a participat în această săptămână la emisiunea Ce Se Întâmplă, unde i-a lansat o provocare lui Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei.

„Știți care e principalul obiectiv turistic al Capitalei și al țării?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Palatul Parlamentului?“, a adăugat Cătălin Drulă.

„Palatul Parlamentului. În față nu avem hoteluri, restaurante, baruri, ci Procuratură, CNA, instituții etc. Suntem încremenți, nu se pot muta în altă zonă?“, a insistat Val Vâlcu.

„E victoria socialismului târziu“, a mai zis Cătălin Drulă, fără a răspunde concret la întrebare.