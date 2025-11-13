€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Politica Personalități politice Vâlcu, provocare pentru Drulă. Ce a răspuns candidatul USR la Primăria Capitalei / video
Data publicării: 12:59 13 Noi 2025

EXCLUSIV Vâlcu, provocare pentru Drulă. Ce a răspuns candidatul USR la Primăria Capitalei / video
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan catalin drula foto: Agerpres
 

Jurnalistul Val Vâlcu i-a adresat o întrebare lui Cătălin Drulă.

Jurnalistul Val Vâlcu a participat în această săptămână la emisiunea Ce Se Întâmplă, unde i-a lansat o provocare lui Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei.

„Știți care e principalul obiectiv turistic al Capitalei și al țării?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Palatul Parlamentului?“, a adăugat Cătălin Drulă.

„Palatul Parlamentului. În față nu avem hoteluri, restaurante, baruri, ci Procuratură, CNA, instituții etc. Suntem încremenți, nu se pot muta în altă zonă?“, a insistat Val Vâlcu.

„E victoria socialismului târziu“, a mai zis Cătălin Drulă, fără a răspunde concret la întrebare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

val valcu
catalin drula
palatul parlamentului
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Aeroporturile din România domină topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian
Publicat acum 32 minute
Un român care se dădea „șeful procurorilor europeni“ a fost trimis în judecată
Publicat acum 33 minute
Avioanele Blue Air s-au adjudecat cu 45.000 de euro bucata
Publicat acum 33 minute
Biscuiți cu cremă de migdale și arahide: o rețetă ieftină cu doar trei ingrediente
Publicat acum 48 minute
AntiMit. Mai poţi arunca vina pe altul când vine amenda acasă? Camerele moderne schimbă jocul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close