€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 09:53 07 Noi 2025

EXCLUSIV OUG ”Metrorex”, semnată de Ciolacu și Grindeanu, pusă de Nicușor Dan pe masa CCR. Susținere din infrastructură: Nu pot să dai așa o OUG
Autor: Tiberiu Vasile

metrou-piata-unirii-2_93637000 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan are parte de susținerea specialiștilor din infrastructură legat de sesizare ce ar modifica ritmul construcțiilor la metrou.

Specialiștii din infrastructură sunt de partea președintelui Nicușor Dan cu privire la sesizarea CCR de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport de interes naţional şi celei de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. Ordonanța a fost dată în perioada în care Marcel Ciolacu era premier, iar Sorin Grindeanu ministru al Transporturilor. 

”Nu pot să dau o OUG așa de capul meu pe absolut orice”

”Nu cred că poți să faci așa ceva la o gură de metrou. Se face în baza unui proiect foarte clar. De ce ar face altfel până la urmă? Există scuza că scapi de birocrație, dar unde ajungem? Dacă e strict o chestiune birocratică, și poate să fie flexibilizată sau modificată astfel încât lucrurile să se miște mai repede, nu aş fi neapărat împotrivă. E o problemă dacă ajungem, prin noul proces, să eludăm anumite criterii de calitate şi control. Ele sunt oricum reglementate. Nu pot să dau un OUG așa de capul meu pe absolut orice. Autorizația de construire, în sine, nu e mijlocul principal care îți garantează calitatea sau constrolul", a spus Ionuț Ciurea, Director Executiv Pro Infrastructura.

”Argumentele Președinției sunt solide”

Pe de altă parte Ștefan Roseanu, fost președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, punctează că ”Ministerul Transporturilor, cred că ei sunt inițiatorii OUG-ul, ar vrea un soi de scurtare a procesului pentru autorizarea și intabularea noilor lucrări de investiții de la metrou. Acesta ar fi motivul principal. Ar fi o chestiune bună, pentru că toată procedura de finalizare a șantierelor, de punere în exploatare, de preluare în patrimoniu și altele ar fi mai ușoare. Pe de altă parte, și argumentele venite din partea administrației prezidențiale sunt solide. Argumentele sunt importante, pentru faptul că procedura în care s-a reglementat această speță nu ține cont de un cadru legal, de un set de legi de natură organică.

”Am rămas prea mult în urmă”

Nu neg nicio secundă importanța acestei măsuri de grăbire a procedurilor, de preluare în proprietate, însă comentariile mele sunt legate de faptul că cel puțin una din legile adoptate este aprobată ca lege organică. Atunci modificările trebuie și ele făcute tot prin legi organice. Eu, din câte știu, ordonanța e în vigoare. Până la emiterea unei anulări, în cazul cel mai negativ, ordonanța stă în picioare și are efecte. Când o să vedem decizia finală o să vedem și prevederile suplimentare din lege. Pe text, cel puțin din ce am văzut eu, nu au fost argumente clare, pe fond. În sensul că nu e clar dacă se fac preluările de proprietate la finalul șantierelor. Toate aceste proiecte de la metrou, feroviar, rutier, vin cu un volum mare, toată lumea are așteptări ca ele să devină utilizabile cât mai repede. Într-adevăr procedurile trebuie optimizate. Am rămas prea mult în urmă", a explicat Ștefan Roseanu , fost președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară.  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

infrastructura
metrorex
lege
nicusor dan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Uranus se întoarce în Taur. Noi schimbări pentru patru zodii - VIDEO
Publicat acum 12 minute
Noi recorduri de Black Friday 2025. Moment ideal de câștig, mai puțin cunoscut
Publicat acum 22 minute
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Șase morți și patru răniți după ce o mașină înmatriculată în România, urmărită de poliție, a căzut într-un lac din Bulgaria
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Legătură neașteptată între New York și fotbalul românesc: Primarul Mamdani e acționar la Real Oviedo unde joacă Horațiu Moldovan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 1 minut
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 05 Noi 2025
Adrian Năstase anunță un nou început în PSD și următoarea etapă: Preluarea integrală a guvernării
Publicat acum 22 ore si 6 minute
Ciucu a fost la ”blocul unde stau migranții” pozat de Simion și Alexandrescu. Ce ar fi, de fapt, acolo: Cum poți să minți?
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close