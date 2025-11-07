Specialiștii din infrastructură sunt de partea președintelui Nicușor Dan cu privire la sesizarea CCR de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea şi intabularea construcţiilor aferente infrastructurii de transport de interes naţional şi celei de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. Ordonanța a fost dată în perioada în care Marcel Ciolacu era premier, iar Sorin Grindeanu ministru al Transporturilor.

”Nu pot să dau o OUG așa de capul meu pe absolut orice”

”Nu cred că poți să faci așa ceva la o gură de metrou. Se face în baza unui proiect foarte clar. De ce ar face altfel până la urmă? Există scuza că scapi de birocrație, dar unde ajungem? Dacă e strict o chestiune birocratică, și poate să fie flexibilizată sau modificată astfel încât lucrurile să se miște mai repede, nu aş fi neapărat împotrivă. E o problemă dacă ajungem, prin noul proces, să eludăm anumite criterii de calitate şi control. Ele sunt oricum reglementate. Nu pot să dau un OUG așa de capul meu pe absolut orice. Autorizația de construire, în sine, nu e mijlocul principal care îți garantează calitatea sau constrolul", a spus Ionuț Ciurea, Director Executiv Pro Infrastructura.

”Argumentele Președinției sunt solide”

Pe de altă parte Ștefan Roseanu, fost președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, punctează că ”Ministerul Transporturilor, cred că ei sunt inițiatorii OUG-ul, ar vrea un soi de scurtare a procesului pentru autorizarea și intabularea noilor lucrări de investiții de la metrou. Acesta ar fi motivul principal. Ar fi o chestiune bună, pentru că toată procedura de finalizare a șantierelor, de punere în exploatare, de preluare în patrimoniu și altele ar fi mai ușoare. Pe de altă parte, și argumentele venite din partea administrației prezidențiale sunt solide. Argumentele sunt importante, pentru faptul că procedura în care s-a reglementat această speță nu ține cont de un cadru legal, de un set de legi de natură organică.

”Am rămas prea mult în urmă”

Nu neg nicio secundă importanța acestei măsuri de grăbire a procedurilor, de preluare în proprietate, însă comentariile mele sunt legate de faptul că cel puțin una din legile adoptate este aprobată ca lege organică. Atunci modificările trebuie și ele făcute tot prin legi organice. Eu, din câte știu, ordonanța e în vigoare. Până la emiterea unei anulări, în cazul cel mai negativ, ordonanța stă în picioare și are efecte. Când o să vedem decizia finală o să vedem și prevederile suplimentare din lege. Pe text, cel puțin din ce am văzut eu, nu au fost argumente clare, pe fond. În sensul că nu e clar dacă se fac preluările de proprietate la finalul șantierelor. Toate aceste proiecte de la metrou, feroviar, rutier, vin cu un volum mare, toată lumea are așteptări ca ele să devină utilizabile cât mai repede. Într-adevăr procedurile trebuie optimizate. Am rămas prea mult în urmă", a explicat Ștefan Roseanu , fost președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară.