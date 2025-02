Ce se ascunde în spatele informației că „Rusia a cerut SUA ca România să revină în sfera ei de influență”. Diaconescu spune când Putin a făcut, de fapt, această cerere. Ce a urmat: E o știre bună

Pe rețelele de socializare apăruse informația că Diaconescu a explicat că rușii au cerut la negocierile din 2025, din Arabia Saudită, o nouă împărțire a sferelor de influență și retragerea Statelor Unite din estul Europei, inclusiv din România. De fapt, Cristian Diaconescu a zis că s-a referit la cerința Rusiei din 2022, când a izbucnit războiul în Ucraina.

„În 2022, când a avut loc ofensiva asupra Ucrainei, în pachetul pentru a opri ofensiva, Vladimir Putin a cerut ca NATO să retragă garanțiile de securitate pe aliniamentul din 1997, ceea ce însemna că statele venite din comunism care intraseră în NATO să nu mai beneficieze de garanțiile de securitate. Informația este publică.

Nu am afirmat că, în aceste zile, la negocierile dintre SUA și Rusia, ar fi existat pe masă această cerere. Sub nicio formă! Dar în 2022 a fost această cerință din pachetul de negociere, negociere care nu a ajuns la finalitate. Și pentru Țările Baltice, Bulgaria, Ungaria exista această solicitare”, a zis Cristian Diaconescu la Realitatea Plus, în emisiunea Ancăi Alexandrescu.

„Aceasta solicitare - din 2022 - nu a fost acceptată sub nicio formă nici de americani, nici de europeni. Nici atunci, nici acum. Acest fapt este o știre bună”, a subliniat Cristian Diaconescu, șeful Cancelariei Prezidențiale.

Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat miercuri mulțumit de rezultatele reuniunii ruso-americane la nivel de miniștri de externe desfășurată marți în Arabia Saudită și a asigurat că Ucraina nu va fi exclusă din negocierile menite să încheie războiul, transmit agențiile Reuters, AFP și EFE.



„Fără creșterea nivelului de încredere între Rusia și Statele Unite, este imposibil să rezolvăm multe chestiuni, inclusiv criza ucraineană”, a spus Putin în fața presei la Sankt Petersburg, în primul său comentariu referitor la reuniunea desfășurată de marți în capitala saudită Riad.



„Scopul acestei întâlniri a fost tocmai creșterea încrederii dintre Rusia și SUA”, a completat președintele rus. El a caracterizat această reuniune drept „foarte amicală, foarte primitoare” și a estimat că echipa trimisă de președintele american Donald Trump a fost „deschisă procesului de negociere”.



După discuția telefonică de miercurea trecută a lui Putin cu Trump, la care ei au convenit să inițieze discuții pentru soluționarea negociată a războiului din Ucraina, reuniunea de la Riad a alimentat temerile Kievului și ale capitalelor europene că președinții rus și american ar putea încheia peste capul lor o înțelegere asupra Ucrainei care să nu țină cont de interesele lor vitale.



Totuși, Putin a afirmat în declarația sa de miercuri că Rusia nu a refuzat niciodată discuțiile cu europenii sau cu Kievul, ci aceștia au refuzat să discute cu Moscova.

„Noi nu impunem nimic nimănui. Suntem pregătiți, am spus deja asta de o sută de ori - dacă ei doresc, atunci vă rog, lăsați aceste negocieri să se desfășoare! Și noi vom fi pregătiți să revenim la masa negocierilor”, a susținut liderul de la Kremlin.



„Nimeni nu exclude Ucraina” de la discuții, prin urmare nu este nevoie de nicio reacție „isterică” față de contactele ruso-americane, a adăugat Putin, referindu-se la protestele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și ale unor politicieni europeni față de tratativele dintre Washington și Moscova.



Cât despre o întâlnire cu Trump, președintele rus a spus că aceasta trebuie să fie „bine pregătită pentru a da rezultate”.

„M-aș bucura să mă întâlnesc cu Donald (Trump), nu ne-am văzut de mult timp. Nu avem nicio relație personală, dar în cei patru ani în care a fost președinte ne-am întâlnit și am discutat pe larg despre relațiile noastre interguvernamentale”, a adăugat Putin, care nu a dat niciun orizont de timp asupra datei când s-ar putea întâlni cu liderul de la Casa Albă.



În urma reuniunii desfășurate marți la Riad, șefii diplomațiilor rusă și americană, Serghei Lavrov și Marco Rubio, au anunțat inițierea unui proces de normalizare a relațiilor ruso-americane, prin stabilirea unui mecanism de consultări pentru a aborda elementele „iritante în relațiile bilaterale”, și de asemenea lansarea unui proces de negociere pentru soluționarea războiului ruso-ucrainean, Washingtonul și Moscova urmând să-și desemneze în acest scop echipe de negociatori.

