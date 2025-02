Bogdan Chirieac, pe urmele plecării lui Klaus Iohannis de la Palat: ”Este devastat”/ Ce urmează după întâlnirea de ”gheață” de la Cotroceni

Vezi și - VIDEO LIVE: Klaus Iohannis a plecat de la Palatul Cotroceni, după două mandate de președinte

Președintele Klaus Iohannis și-a încheiat al doilea mandat de președinte al României prin demisie. A predat mandatul unui președinte interimar, în persoana președintelui Senatului, Ilie Bolojan, în cadrul unei ceremonii cu Gardă de Onoare, pe Platoul Marinescu al Palatului Cotroceni, în aplauzele angajaților Administrației Prezidențiale. Înainte de a pleca, Klaus Iohannis l-a întâmpinat pe Ilie Bolojan, care a venit la Cotroceni, pentru a-și prelua mandatul de președinte interimar.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, în direct la România TV, ce s-a întâmplat la Palatul Cotroceni, subliniind că preluarea mandatului de interimar al lui Ilie Bolojan după plecarea, prin demisie, a lui Klaus Iohannis se putea face mai discret, având în vedere că nu este vorba despre un președinte ales care își preia mandatul.

De ce ar fi trebuit mai multă discreție cu plecarea lui Iohannis și instalarea lui Bolojan la Cotroceni

”Acest lucru trebuia făcut discret, fără Gardă de onoare, nefiind vorba despre președintele ales. Atenție, nu vorbim despre un președinte ales, altfel toată desfășurarea de forțe era absolut justificată. În acest moment, Ilie Bolojan nu candidează. Crin Antonescu este candidatul PNL la prezidențiale, să vedem dacă va și rămâne.

Am mai avut președinți interimari, dar nu îmi aduc aminte să fi fost ceremonie cu Gardă de onoare la Crin Antonescu sau la Nicolae Văcăroiu. Acum, Garda de onoare este pentru amândoi, pentru ieșirea din funcție a domnului Klaus Iohannis și pentru venirea în funcția interimară a domnului Ilie Bolojan”, a spus Bogdan Chirieac.

Cum a lăsat România Klaus Iohannis după două mandate de președinte

În continuare, Bogdan Chirieac a vorbit și despre modul în care a lăsat statul român Klaus Iohannis după două mandate de președinte.

”Din nefericire, atât de multă lume și-a pus speranța în 2014 în Klaus Iohannis. Credeam că e Carol I, Ferdinand I “Întregitorul“. Acum, a plecat fără glorie, în trista mediocritate, cu statul care administrează România mai putred decât l-a găsit. Ne lasă un stat devastat, dintr-un anumit punct de vedere, în ciuda faptului că România se află la cel mai înalt nivel de prosperitate din întreaga sa istorie. Lucrul acesta s-a datorat românilor, antreprenorilor, oamenilor care construiesc România din interior, dar și din afara țării. Diaspora are un rol fundamental. Este cel mai mare investitor străin. Și niciodată nu vom putea să le mulțumim suficient românilor din diaspora.

Însă statul care trebuia să administreze este devastat! Este penetrat, nu am putut să avem alegeri prezidențiale corect. S-a intersectat un actor statal, ne-au stricat alegerile, s-au anulat. Lucrurile sunt cu susul în jos. Sunt mari discrepanțe între categoriile sociale, justiția este nefuncțională, administrația este neperformantă, sisteme fundamentale ale statului sunt nefuncționale, precum sunt educația, sănătatea, sistemul de ordine publică. Asta ne arată ce înseamnă un mandat fără strălucire.

Întrebat de moderatoarea emisiunii de la România TV dacă, de acum încolo, Klaus Iohannis va mai avea vreo responsabilitate față de poporul român, Bogdan Chirieac a răspuns:

”Cred că domnul Klaus Iohannis are în continuare și va avea toată viața o responsabilitate față de poporul român, care i-a acordat de două ori încrederea absolută. Poporul i-a oferit un lux orbitor, vacanțe minunate, excursii la nivel înalt, întâlnire cu toți liderii lumii, în calitatea sa de ales al poporului român. În schimb, a oferit o tăcere îndelungată, nepăsare, a lăsat deprecierea instituțiilor statului român să atingă paroxismul. România e o țară bogată acum în Europa, dar ar putea să fie foarte bogată. E adevărat că, în comparație cu toxicitatea mandatelor lui Traian Băsescu, Klaus Iohannis are un plus categoric. Ne-a reprezentat prin statura sa impunătoare, prin buna cunoaștere a limbilor străine, a reprezentat România decent la întâlnirile internaționale, dar nu a avut inițiative, nu a strălucit”.

Întâlnire ”de gheață” între Bolojan și Iohannis la Cotroceni

După ce întâlnirea Iohannis – Bolojan s-a încheiat, analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat relațiile extrem de reci persistente dintre cei doi, dar și aroganța lui Klaus Iohannis.

”Este cunoscută relația de adversitate, ca să nu spun dușmănie, dintre Klaus Iohannis și Ilie Bolojan. După cum știți, Klaus Iohannis nu a putut să îl suporte pe Ilie Bolojan, care s-a retras într-un colț de țară, unde a făcut lucruri deosebite. Toată lumea este de acord cu lucrul acesta, vorbim despre Oradea și județul Bihor. Ce vedem acum este răceală, gheață. Este Arctica între cei doi! În mod normal, trebuiau spuse câteva cuvinte împreună, o declarație de presă comună. Este aceeași aroganță a domnului Klaus Iohannis pe care a afișat-o timp de 10 ani și care i-a fost, în final, fatală. Ideea de a disprețui poporul român poate că dă roade un timp, după care se termină în mod nefericit. Nu este catastrofal pentru domnul Klaus Iohannis. Nu va avea nicio problemă după plecarea de la Cotroceni. Va avea o viață ușoară, precum a avut în ultimii 10 ani. Va sta mult la Miami, îmi imaginez, la proprietățile de acolo. Deci, va fi liniștit”, a mai declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

