Belodedici și Balint, dispuși să revină în armată. ”Suntem noi mai trecuţi, aşa, dar dacă e nevoie...”

Doi dintre componenții echipei Steaua București, Miodrag Belodedici și Gabi Balint, și-au arătat disponibilitatea de a ”reveni” în armată, dacă situația conflictuală din Ucraina o va cere, măcar din postura de ”rezerviști”, notează Agerpres. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment care trebuia să fie un moment de bucurie pentru clubul Steaua care sărbătorea 35 de ani de la câștigarea Supercupei Europei la fotbal.

”Noi suntem pregătiţi pentru orice. Dacă vom fi convocaţi o să venim. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că suntem oameni şi oamenii vor război de când suntem. Noi vrem întotdeauna să cucerim, ne lipseşte asta. Chiar şi în secolul ăsta ne lipseşte violenţa, războiul”, a afirmat Belodedici.



Aflat pe ”aceeași lungime de undă” cu Belodedici, Gabi Balint a afirmat că situația din Ucraina a umbrit din bucuria momentului pentru clubul Armatei.

"Cumva evenimentele din Ucraina ne-au umbrit această festivitate, pentru că ştirile nu sunt bune deloc. Şi nu ştim la ce să ne aşteptăm în continuare, suntem aproape şi noi, aici. Să sperăm că se opreşte. Noi stăm liniştiţi deocamdată. Când a fost revoluţia ne-au convocat la club la 5:00 dimineaţa. Când am văzut armele... Noi am crezut că plecăm în vacanţă... Dar am spus că nu ştim să le folosim şi până la urmă ne-au lăsat, dar doctorul, masorii, toţi cei care erau cadre, au rămas, au primit arme atunci. Când este nevoie să îţi apere ţara, nu mai contează. Suntem noi mai trecuţi, aşa, dar dacă e nevoie...", a spus Balint.

”Cum să nu ne temem?”

La rândul său, Victor Pițurcă și-a exprimat opinia cu privire la situația din Ucraina, menționând faptul că unul dintre cei mai titrați antrenori români, Mircea Lucescu, este blocat în Kiev.

”Mircea Lucescu este antrenor la un club din Ucraina şi trebuie să îşi facă meseria. Probabil că nici nu a mai putut pleca. E o tragedie ceea ce se întâmplă, în secolul în care suntem acum, însă aceasta este situaţia. Cei care conduc lumea de data asta nu o fac bine şi eu nu cred că sunt de vină doar ruşii, doar Putin, nu cred lucrul ăsta. Trebuie să se facă o analiză foarte corectă şi să spună acest lucru, pentru că tot timpul se dă vina pe o persoană, cum este cazul acum. Nu am nimic cu ruşii, nu cunosc niciun rus, însă eu consider că nu doar ei sunt de vină. Cum să nu ne temem? Ar fi culmea să nu ne temem, avem copii, avem nepoţi”, a declarat Victor Piţurcă.

