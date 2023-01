Aurescu, despre aderarea României la Schengen: Avem angajamentul puternic al Suediei

El a mai zis că ţara noastră contează pe sprijinul în acest dosar, în calitate de mediator, al Suediei, care a preluat la 1 ianuarie Preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

La rândul său, ambasadoarea Suediei la Bucureşti, Therese Hyden, a punctat că „dosarul Schengen va fi pe agenda unei reuniuni oficiale, atunci când condiţiile vor fi propice", anume când Austria îşi va schimba poziţia privind România, iar Olanda îşi va schimba poziţia privind Bulgaria.

„Ieri am avut o discuție foarte bună, după cum am anunțat deja, cu domnul ministru Billström, în continuarea discuțiilor pe care le-am avut deja pe 12 decembrie în marja Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles.

Discuția a fost foarte bună și edificatoare în ceea ce privește angajamentul puternic al Suediei de a se ocupa intens de acest subiect, de a lucra activ, de a lucra cu multă intensitate pentru obținerea unui rezultat favorabil României. De asemenea, în discuțiile pe care le-am avut am fost informat, așa cum și doamna ambasador a menționat aici, cu privire la lansarea procesului de consultări de către Președinția suedeză cu toți partenerii implicați. Asta înseamnă cu, desigur, Comisia Europeană, cu Austria, cu Olanda, cu România și cu Bulgaria, în principal.

De asemenea, trebuie spus că acest proces de consultări, care va începe în perioada următoare, nu va fi singular. Va fi o serie de consultări, pentru că trebuie să avem în vedere faptul că există o serie de condiții care trebuie să fie îndeplinite. Este clar că în ceea ce privește aderarea României și, respectiv a Bulgariei, sunt două astfel de condiții care trebuie să fie realizate.

În primul rând, este vorba despre votul Austriei în ceea ce privește România și știm cu toții că în Austria, în acest moment, este o perioadă electorală. Pe 29 ianuarie vor fi alegeri în Austria Inferioară, deci cred că o schimbare de poziție, în orice caz până la acea dată, este puțin probabilă.

În al doilea rând, în ceea ce privește Bulgaria, există un vot al Olandei, pe lângă votul Austriei, ceea ce presupune că, la rândul său, colegii noștri bulgari – și îl salut cu mult respect pe domnul ambasador al Bulgariei la București, cu care avem o cooperare foarte bună – este necesar ca și colegii noștri bulgari să se implice în acest proces de consultări, inclusiv în vederea clarificării obiecțiilor și, respectiv, condițiilor pe care Olanda le pune în ceea ce privește aderarea Bulgariei la Spațiul Schenghen.

Noi am început deja procesul de discuții, inclusiv cu partea austriacă. Vă readuc aminte că pe 9 decembrie am avut o primă discuție telefonică cu omologul meu, domnul ministru de externe Schallenberg. Apoi pe 12 decembrie am avut o întâlnire bilaterală cu domnia sa și, de asemenea, am avut mai multe discuții [cu acesta] în marja Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles. Ne vom întâlni și în perioada următoare.

Iar cu domnul ministru din Billström vom continua consultările, pentru că ieri am stabilit că vom rămâne în contact telefonic direct pentru a mai schimba opinii cu privire la coordonarea acestui proces de consultări, inclusiv în marja Consiliul Afaceri Externe din 23 ianuarie.

Deci nu va fi pe agenda Consiliul Afacerilor Externe subiectul, pentru că nu este o temă de Consiliu Afaceri Externe, dar evident că orice ocazie de întâlniri la nivel european va fi utilizată pentru astfel de consultări.

Prin urmare, este important să continuăm acest proces de implicare în discuții diplomatice și politice pentru a crea premisele pentru un context favorabil. Și aici mulțumesc din nou Președinției suedeze pentru implicarea și decizia de a se implica într-un mod extrem de activ, într-un mod prioritar, pentru a obține aceste condiții, dar în același timp nu trebuie să creăm așteptări grăbite. Într-adevăr, există și un Consiliu de Afaceri Interne informal, care însă nu ia decizii, pentru că orice Consiliu informal nu ia decizii, dar este iarăși o ocazie pentru astfel de discuții.

Doamna ambasador a menționat și Consiliul European din februarie care însă se referă la migrație, nu se referă la aderarea la spațiul Schengen și trebuie să facem o distincție între cele două teme”, a spus Bogdan Aurescu.

