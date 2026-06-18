Admitere ASE 2026: Viitorul nu se construiește din promisiuni. Se construiește din rezultate

În fiecare vară, mii de absolvenți de liceu și părinții lor se află în fața uneia dintre cele mai importante decizii pentru viitor: alegerea universității.

Oferta este bogată. Promisiunile sunt numeroase. Aproape toate universitățile vorbesc despre succes, oportunități și cariere de viitor.

Dar, dincolo de sloganuri, întrebarea esențială rămâne aceeași:

Ce dovezi poate oferi o universitate atunci când vorbește despre viitorul absolvenților săi?

Academia de Studii Economice din București a ales să răspundă acestei întrebări nu prin promisiuni, ci prin rezultate măsurabile: inserția profesională a absolvenților, colaborarea permanentă cu mediul de afaceri, deschiderea internațională și capacitatea de a adapta programele de studii la cerințele unei economii aflate într-o continuă transformare.

Pentru generațiile care intră astăzi în facultate, alegerea universității nu mai înseamnă doar alegerea unui program de studii. Înseamnă alegerea unui mediu care să ofere competențe relevante, experiențe practice, contacte profesionale și oportunități reale de dezvoltare.

Cum transformă ASE educația în oportunități profesionale

Angajabilitatea nu începe după absolvire. Începe în timpul facultății.

Într-o economie în care digitalizarea, inteligența artificială, sustenabilitatea și noile modele de business schimbă rapid piața muncii, universitățile au responsabilitatea de a pregăti absolvenți capabili să răspundă acestor transformări.

La ASE, această preocupare se reflectă într-o colaborare constantă cu mediul economico-social. În anul 2025, peste 6.500 de studenți au participat la stagii de practică, programe de mentorat și workshopuri profesionale organizate împreună cu partenerii universității. ASE are în prezent 487 de acorduri de colaborare active cu companii, organizații profesionale și instituții publice, dintre care 349 sunt dedicate direct practicii studenților.

Numai în ultimul an au fost organizate peste 400 de evenimente cu participarea reprezentanților mediului economic și social, de la conferințe și întâlniri profesionale până la proiecte aplicate, sesiuni de mentorat și târguri de carieră.

Aceste cifre nu reprezintă doar statistici. Ele arată modul în care universitatea construiește punți reale între educație și piața muncii.

Bucureștiul – un avantaj competitiv pentru viitorii profesioniști

Alegerea ASE înseamnă și alegerea Bucureștiului.

Capitala concentrează cea mai mare parte a investițiilor, a companiilor multinaționale, a instituțiilor financiare și a organizațiilor profesionale din România. Pentru studenți, acest lucru înseamnă acces direct la oportunități de practică, internshipuri, proiecte și locuri de muncă încă din timpul studiilor.

Într-o lume în care experiența practică devine la fel de importantă ca pregătirea teoretică, proximitatea față de mediul economic reprezintă un avantaj real.

O universitate conectată la lume

Pregătirea pentru carieră înseamnă astăzi și capacitatea de a performa într-un context internațional.

Academia de Studii Economice din București are 352 de universități partenere din întreaga lume și găzduiește peste 1.170 de studenți internaționali proveniți din 45 de țări.

Studenții ASE au acces la programe de studii în limbi străine, mobilități Erasmus+ și experiențe academice internaționale care îi pregătesc pentru o economie globală.

Dimensiunea internațională nu mai este de mult un avantaj opțional. Ea face parte din profilul profesional al generațiilor care intră astăzi pe piața muncii.

Rezultatele care contează

Poate cel mai relevant indicator al impactului unei universități este parcursul absolvenților săi.

86% dintre absolvenții ASE își găsesc un loc de muncă în domeniul studiat în primele șase luni după absolvire.

Această cifră reflectă relevanța programelor de studii, relația strânsă cu mediul economic și preocuparea constantă a universității pentru dezvoltarea competențelor cerute de piața muncii.

ASE monitorizează constant inserția profesională a absolvenților săi și utilizează aceste informații pentru actualizarea programelor de studii și pentru consolidarea relației cu mediul economic.

O alegere care poate influența următoarele decenii

„Pentru mulți tineri, alegerea universității este prima mare decizie care le poate influența întreaga viață profesională. Știu acest lucru și din experiență personală. Am venit la ASE dintr-un mediu modest și, ca student al acestei universități, am descoperit aici nu doar o profesie, ci un drum. Educația, munca și oamenii pe care i-am întâlnit au făcut diferența. De aceea cred că cea mai valoroasă investiție pe care o poate face un tânăr este în propria sa formare” - prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul Academiei de Studii Economice din București.

Admiterea ASE 2026

În perioada 9–16 iulie 2026, Academia de Studii Economice din București organizează înscrierile, exclusiv online, la concursul de admitere pentru programele universitare de licență.

Pentru anul universitar 2026–2027, ASE pune la dispoziția candidaților 7.064 de locuri la programele de licență cu frecvență, dintre care 3.093 sunt finanțate de la bugetul de stat, precum și 967 de locuri la programele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Candidații pot alege dintre 36 de programe universitare de licență, organizate de cele 12 facultăți ale ASE, în limba română, engleză, franceză sau germană.

Toate informațiile privind admiterea, calendarul, metodologia și condițiile de înscriere sunt disponibile pe platforma dedicată: ase.ro/admitere/licenta.

Viitorii candidați pot obține informații suplimentare și prin intermediul chatbotului ASE.

Pentru că alegerea unei universități nu este doar o decizie pentru următorii trei ani.

Este o decizie care poate influența următoarele decenii ale vieții profesionale și personale.