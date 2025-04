Victor Ponta vine cu o ipoteză în subiectul cu inundațiile din 2014

Deși povestise subiectul în anul 2021, fostul premier al României a ales să o facă din nou, pentru că a aflat că în presă se încercat instrumentarea unui scandal, care urma să fie detonat în Săptămâna Mare, privitor la decizia lui Victor Ponta din 2014.

„Noul „Colectiv” construit împotriva mea.

Acum am aflat tot ce s-a întâmplat în aceste zile! Și trebuie să aflați cu toții!

Povestea cu Porțile de Fier și inundațiile din Serbia am spus-o încă din 2021, într-un interviu cu Ion Cristoiu! Atunci nu a existat nicio discuție, pentru că nu a existat nicio victimă și nicio pagubă materială semnificativă.

La începutul acestei săptămâni, am aflat de la un jurnalist important că Bogdan Popescu (omul care controlează milioanele de euro ale PSD în fiecare campanie) și Anca Alexandrescu (cea care, în 2014, era chiar consiliera mea de presă) lucrează la „dezgroparea” subiectului — și au pregătit să arate victime din altă perioadă și din altă zonă a țării (Gorj - Vâlcea), doar ca să mă atace în Săptămâna Mare!

Am considerat că este o prostie, pentru că nu a existat cu adevărat nicio victimă la Dunăre, iar eu, atunci, am făcut un gest uman și politic: am ajutat Serbia și am salvat sute sau mii de oameni!

Din acest motiv, am reluat povestea la Dan Andronic (știind cât de mult il urăște Anca Alexandrescu pe acesta ), fiind convins că vor opri atacul, văzând că au fost devoalați!“, a explicat Victor Ponta.

Victor Ponta a zis cine crede el că e în spatele operațiunii „Colectiv 2“

Candidatul la funcția de președinte al României a punctat faptul că au fost montate imagini cu oameni afectați de inundațiile din Gorj și Vâlcea, din același an, și s-au plătit boți pentru „Operațiunea Colectiv 2“.

„Ce nu am luat în calcul atunci a fost că Anca Alexandrescu deja încasase aproape 500.000 euro pentru o emisiune cu Crin Antonescu! Iar Bogdan Popescu (cu acordul lui Marcel Ciolacu) plătise sume semnificative în toată media și în online; inclusiv montaseră acele fake-uri cu morții de la inundații (care, evident, nu erau de la Dunăre și nici din perioada acuzată); plus milioane de euro investiți în boți (și „tiri-boți”) care, ieri și azi, au dat circa 200 de milioane de mesaje pe toate conturile din România cu textul „Ponta este trădător” și „Ponta a omorât 4 oameni la inundații”.

Banii erau cheltuiți — operațiunea trebuia declanșată!

Deși asaltul Popescu - Alexandrescu a fost la intensitate maximă, au fost mulți analiști și jurnaliști care nu sunt mituiți de banii PSD. Deși aceștia nu sunt deloc susținători ai lui Ponta, au simțit că ceva este „necurat” și și-au exprimat circumspecția.

Cei însă a căror judecată a fost întunecată de banii lui Popescu sau de ura împotriva lui Ponta au „muşcat”!

Am rezistat asaltului; am contraatacat; i-am devoalat și i-am lovit direct! Așa că operațiunea „Colectiv 2”, condusă de Popescu - Alexandrescu, e pe cale să eșueze lamentabil!

A fost ultimul atac major. De săptămâna viitoare, probabil că mă vor căuta pentru „o împăcare”!

Dar eu sunt deja vaccinat! Am rezistat la Băsescu și Iohannis — sigur voi rezista și la Popescu - Alexandrescu! Sunt mai hotărât ca niciodată să lupt și să înving acest „Sistem”. Alaturi de romani - pentru romani!“, a conchis candidatul independent Victor Ponta.

