Vaccinarea nu înlocuiește testarea. Pașaportul COVID, vânzare de iluzii

Unele state, cum ar fi Grecia, vor introducerea pașaportului COVID pentru a-și rezolva problemele din turism. În altele, cum ar fi Ungaria, unde e populismul la Putere, guvernul agită pașaportul în cheie electorală, chipurile construiește un nou zid la graniță. Nu cred că vor reuși să impună pașaportul, la nivel european.

Vaccinarea, alături de testare, reprezintă soluția la criza pandemică. De ce nu poate fi, însă, adoptat de statele europene un pașaport COVID, de ce nu e o idee bună să înlocuiești testarea cu certificatul de vaccinare? De ce rămâne pașaportul COVID o formulă de marketing, prin care agențiile de turism încearcă să atragă clienți în străinătate?

În primul rând, dacă statul ar introduce un astfel de pașaport, ar crea o dublă discriminare. Vaccinarea este gratuită, dar testul îl plătește omul din buzunar. Admitem că e o opțiune personală, iar cei care se tem de vaccinul oferit gratis, au opțiunea să-și plătească testul… ce te faci, însă, când nu toți cei care vor să vaccineze au acces la vaccin? La un vaccin pe care îl asiguri tu, statul.

Pe de altă parte, niciun vaccin nu oferă o imunitate de sută la sută. Unele vaccinuri au eficacitate de 95%, altele de 80%, altele de 70%, în funcție de tipul vaccinului și de starea sistemului imunitar. Desigur, o persoană va face o formă mai ușoară, va evita complicațiile, dacă e vaccinată, dar în ceea ce privește contaminarea, respectiv contagiozitatea, riscul rămâne, nu se poate face distincție între persoanele vaccinate și cele nevaccinate. Experții în sănătate publică, epidemiologii și medicii infecționiști au avertizat încă de la începutul campaniei de vaccinare că imunizarea nu va însemna că putem renunța la mască și distanțare. Dacă precauțiile trebuie menținute și după vaccinare, cum se va putea renunța la testare, până la încetarea alertei pandemice?

Deci, nu de la greci sau unguri trebuie să așteptăm pașaportul COVID, ci de la OMS. Vaccinându-ne și testându-ne, nu înlocuind una cu alta, putem spera că va fi declarat mai repede sfârșitul pandemiei.

Iar cine nu are bani de test, nu e obligat să meargă în Lefkada, are plajă și în Venus, și la 2 Mai și la Băile Felix. Dacă lucrează la stat, mai are și o reducere de 1450 lei. Doar a spus premierul că sunt 2,4 miliarde în tichete de vacanță necheltuite, pe piață.

Acest articol reprezintă o opinie.