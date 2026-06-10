Tomac merge înainte cu formarea Guvernului și răspunde controverselor: Ce a spus despre cetățenia ucraineană

Eugen Tomac, premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, miercuri, că după ce va încheia toate discuţiile cu partidele şi parlamentarii, îi va prezenta preşedintelui Nicuşor Dan concluziile privind calendarul pe următoarea perioadă, menţionând că nu vede niciun motiv pentru care să nu ceară un vot de încredere din partea Parlamentului şi este încrezător, deschis şi hotărât să meargă "pe această linie".

"Atunci când domnul preşedinte îmi va oferi posibilitatea, azi, mâine, poimâine, evident că la un moment dat, după ce voi încheia toate discuţiile pe care le am în aceste zile, îi voi prezenta concluziile cu privire la modul cum privesc eu calendarul pe care cred că trebuie să-l avem în următoarea perioadă. Sunt încrezător, sunt deschis, sunt extrem de hotărât să merg pe această linie pe care mi-am asumat-o, pentru că este responsabilitatea mea să încerc să conving toate partidele politice că este momentul să facem un pas înainte pentru România. Este opţiunea pe care o am", a afirmat Eugen Tomac.

El a spus că are propuneri pentru toate ministerele şi urmează să finalizeze în cursul zilei lista Cabinetului, precizând că o soluţie "rezonabilă şi corectă" este de a avea şi miniştrii şi secretarii de stat din afara partidelor politice.

"Ceea ce ştiu eu sigur este că, în momentul de faţă, discut cu toate formaţiunile politice proeuropene din Parlamentul României pentru a găsi o soluţie şi a ieşi din acest blocaj. Evident că mi-aş dori să beneficiez de o susţinere solidă din partea tuturor partidelor care împărtăşesc aceeaşi viziune cu mine. Nu văd niciun motiv pentru care să nu cer un vot de încredere din partea Parlamentului. Deci, sunt un om care îşi doreşte să găsească, împreună cu partidele politice, o soluţie pentru a debloca situaţia prin care trece ţara. Am oferit toată buna mea credinţă, disponibilitatea şi responsabilitatea de a acţiona în interesul statului român şi, evident, în acord cu partidele", a adăugat Tomac.

Întrebat dacă ia în calcul şi depunerea mandatului, el a răspuns: "Eu sunt un om serios".

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"Când am obţinut cetăţenia română, am încetat orice raport în relaţia cu orice autoritate din Ucraina"

Eugen Tomac a mai declarat că, din momentul în care şi-a obţinut cetăţenia română, a încetat orice raport în relaţia cu orice autoritate din Ucraina, menţionând că a renunţat la cetăţenia ucraineană de bunăvoie, în urmă cu mulţi ani, pentru că a considerat că nu are nevoie de o cetăţenie în plus.

"Pentru a elimina acest subiect: eu sunt român născut în sudul Basarabiei, la doar câţiva km de frontiera româno-ucraineană. În momentul de faţă, lucrurile sunt cât se poate de simple: m-am stabilit la Bucureşti în 1998. Aşa cum am spus în repetate rânduri: viaţa mea este toată legată de activitatea mea publică şi nu numai, de tot ceea ce reprezintă România. Când un elev se stabileşte în propria lui ţară la 17 ani, în condiţiile în care în Ucraina am locuit practic doar şase ani, nu văd care este rostul unei asemenea dezbateri, pe de o parte. Pe de altă parte, în momentul în care mi-am obţinut cetăţenia română, am încetat orice raport în relaţia cu orice autoritate din Ucraina, pentru că identitatea cu care mă identific eu este cea de cetăţean român", a explicat Tomac, după o nouă întâlnire cu deputaţii minorităţilor naţionale, întrebat despre contextul renunţării la cetăţenia ucraineană.

El a precizat că a decis de bunăvoie să renunţe la cetăţenia ucraineană.

"Am decis de bunăvoie, la momentul la care am considerat oportun, că nu am nevoie de o cetăţenie în plus, am făcut acest demers în urmă cu mai mulţi ani de zile la Ambasada Ucrainei, prin care de bunăvoie am renunţat la cetăţenia ucraineană. Nu pentru că m-a obligat cineva", a adăugat premierul desemnat, potrivit Agerpres.

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