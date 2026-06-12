Submarine americane ajung în Australia anul acesta: Mutare strategică majoră

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Statele Unite vor desfășura mai multe submarine cu propulsie nucleară într-un port strategic din Australia, a anunțat ministrul australian al apărării, Richard Marles. Informația a fost transmisă vineri și citată de agenția AFP. Măsura face parte din acordul de cooperare militară Aukus, semnat între Australia, Statele Unite și Marea Britanie, care vizează întărirea prezenței militare în regiunea Indo Pacific.

În baza acestui parteneriat, patru submarine care vor fi operate de armata americană vor fi desfășurate prin rotație într-un port de pe coasta de vest a Australiei, începând de anul viitor.

Oficiali americani au explicat că baza navală aflată în apropiere de Perth va permite o poziționare mai apropiată de Marea Chinei de Sud, zonă considerată strategică în contextul tensiunilor dintre Beijing și Taiwan.

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Discuții politice la Londra pe tema Aukus

Ministrul australian al apărării, Richard Marles, a fost în această săptămână la Londra pentru discuții legate de programul Aukus. Vizita a avut loc în contextul unor schimbări politice în Marea Britanie, după demisia neașteptată a ministrului apărării John Healey.

Acesta a criticat anterior lipsa de resurse alocate armatei britanice. După întâlnirea cu Marles, Healey și-a reafirmat sprijinul pentru proiectul Aukus, însă a părăsit funcția înainte de o vizită comună planificată la baza navală Portsmouth.

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Planuri pe termen lung pentru submarine nucleare

În cadrul acordului Aukus, Australia intenționează să achiziționeze trei submarine americane second hand începând din 2032. În paralel, Canberra lucrează împreună cu Marea Britanie la dezvoltarea unei noi clase de submarine cu propulsie nucleară.

Programul submarinelor Aukus este considerat un element central al strategiei de apărare a Australiei. Potrivit estimărilor guvernamentale, costul total al proiectului ar putea ajunge la aproximativ 235 de miliarde de dolari pe o perioadă de 30 de ani, notează Agerpres.