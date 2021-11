Război Rusia - Ucraina? Hartmann: Întrebarea fierbinte pe care Ciucă ar trebui să şi-o pună. Aici este pericolul la adresa României

"Crezi că acest conflict se poate extinde, se poate lăsa antrenat NATO de o manieră directă, SUA? Spun asta cu îngrijorare pentru România", l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe H.D Hartmann.

"Este una dintre cele mai fierbinţi întrebări pe care prim-ministrul Ciucă ar trebui să şi-o pună înaintea pensiilor şi salariilor. Noi trebuie se înțelegem că vorbeşti de Crimeea şi de Marina Rusă care este în stare de alarmă şi îşi arată colţii. Nu îşi arată colţii pentru Ucraina. Ucraina nu are marină, are exact ca noi: trei bărci şi patru şalupe. Nu este cazul. Să fim clari! Marina Rusă nu este pentru marina ucrainiană, ci este pentru a preveni orice intervenţie a navelor de război NATO sau ale altor ţări. În strategia unui război amplu Rusia-Ucraina, marina rusă are misiunea de a bloca orice tip de provocare care ar duce la escaladarea conflictului.

Și mai e o problemă. Ministrul Apărării Federației Ruse a dat o declarație care este năucitoare: "Să știți că noi avem provocări permanente". Asta era acum două săptămâni, când declara despre evenimentul de acum două luni. Șase avioane strategice americane au simulat la 20 de km distanță de granița aeriană a Rusiei un atac nuclear asupra Rusiei. Opa! Și eu m-am dus la informație și am spus: 'De unde au venit? De pe uscat, din Europa. Atunci ai o provocare fundamentală".

În timpul unui război cald, o astfel de provocare poate duce la o explozie a războiului în toate statele, ca formă de pedeapsă. Ucraina poate pedepsi un vecin că nu s-a băgat de partea sa. În mentalul statal ucrainian, această strategie este formă de politică militară, iar Rusia poate pedepsi orice vecin al Ucrainei care s-a băgat de partea Ucrainei. Aici este pericolul la adresa României. Dacă Ucraina se supără că noi nu ne băgăm pentru ei și ne face vreo boacănă pe Moldova și pe pe linia de Mare Neagră sau dacă Rusia se supără ca suntem pro-americani si permitem o astfel de provocare nucleară.... ", a spus H.D. Hartmann, la DCNews.

Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

"Mă întreba cineva la o emisiune de ce Putin i-a adus înainte de Crăciun pe soldaţi la graniţă. Am spus că este prototipul psihologic al armatei ruse să se folosească de marile evenimente religioase pentru a da un impuls. Părerea mea este că atacul, dacă va fi, nu va fi înainte de 10 ianuarie. Dar ţinerea în tabere militare a soldatului rus de Crăciun sau în perioada pre-Crăciun este ceva tipic armatei ruse. Şi Ecaterina cea Mare făcea la fel, declanşa războaie de Paşte şi Crăciun. Nu este nicio glumă! Acesta este de fapt elementul pe care trebuie să îl înţelegem.

Directorul CIA a fost la Moscova, a fost şi în Ucraina, surse spun că a fost şi în România. Este clar că acolo tensiunea este fundamentală.

Nu mă hazardez să spun dacă va fi sau nu război, ci doar că Rusia este extrem de iritată de o secvenţă de provocări, aşa cum le consideră ea, la adresa ei, începând cu celebrul crucişător britanic care s-a desprins de flotila sa, s-a apropiat periculos de Crimeea, iar avioanele au tras în el. Întâmplător, erau la bord şi nişte ziarişti", a completat, cu ironie la final, H.D. Hartmann.

Citește mai departe>>