Scenariu negru pentru Simion: Coșmarul partidelor noi. ”Bazin de 40%, dar AUR rămâne la 10%... dacă rezistă”

Într-o intervenție în care a vorbit atât despre partidele de la putere, cât și despre cele noi, Cozmin Gușă a afirmat despre PNL că ”nu are lideri”, iar despre PSD că este plin de ”zâzanie”. În privința noilor partide care ar putea apărea, se pare că există o porțiune însemnată de electorat care ar putea fi abordată.

”E loc de partide și să știți că e un bazin de circa 40%, că de aia se înghesuie toată lumea acum pe treburile astea naționaliste, pe care AUR în niciun caz nu mai poate să le umple. AUR va merge la 10%, plus sau minus, dacă va rezista și acolo. E foarte complicat cu partidele lider, care nu ascultă, care a avut un succes facil, care nu are calibrul lui Vadim Tudor. Vadim Tudor, cu bunele și cu relele lui, avea calibru.

George Simion nu are calibrul lui Corneliu Vadim Tudor, iar ceilalți din jurul său... nu aș putea să remarc pe cineva din actuala echipă de conducere, să spun ”wow, e ceva! Vor veni românii”. Nu! Nu vor veni românii. Atunci e loc. Mai sunt 30%, cel puțin, de umplut. Că vine Dragnea cu ai lui, că vine PER, unde s-a dus și Mohammad Murad, că Gabi Marin cu un partid naționalist interesant, pe care vrea să îl lanseze”, a spus Cozmin Gușă.

”Online”, a completat Val Vâlcu.

Ce arată ultimele alegeri

”Eu cred că va fi interesant”, a continuat Gușă.

”Online e locul ocupat de USR, dar știi care e treaba cu ecologiștii? Cei de la PER, USR chiar? E o linie de fractură gen hunting tone, așa. Nu mai e pe est - vest, e pe nord - sud. Și asta o arată ultimele alegeri, sondajele europarlamentare. Nordul Europei se ocupă de pârșuri de câmpie, de raci, porci, balene, iar în sud e zero! Zero! Nu există partid ecologist în sudul Europei, în Italia, Spania”, a afirmat Val Vâlcu.

”Asta nu înseamnă că nu are potențial în România, noi suntem atipici”, a completat Cozmin Gușă.

”Când ai factura nu știu cât, când ai aflat că ți-a închis centrala de la Mintia și au rămas 30.000 de oameni nu pe drumuri, dar cu o pensie...”, a mai spus Val Vâlcu.

”Ba da! Majoritatea sunt pe drumuri, ce ai, ai spus bine!”, a intervenit Bogdan Chirieac.

”Așa! Și vii cu mofturi de genul ăsta”, a adăugat Val Vâlcu.

