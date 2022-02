Scandal în USR. Dacian Cioloş, anunţurile momentului: Am decis să demisionez. Nu puterea mi-a lipsit, ci încrederea

Update:

"Mi-am anunţat colegii că am decis să demisionez din funcţia de preşedinte al USR, după ce au respins planul de reforme. Câtă vreme nu am avut în Biroul Naţional susţinere pentru acest plan, am considerat firesc şi de bun simţ să demisionez. Sensul pentru care am candidat a fost să contribui la modernizarea partidului. Pentru ca acest lucru să se întâmple, aveam nevoie de susţinerea BN. Credinţa mea este că USR este în continuare o alternativă pe scena politică din România, alternativă la extremism. E nevoie de un partid credibil, conectat, la societatea care doreşte modernizarea României. Am propus deschiderea faţă de societatea civilă, faţă de mediul de afaceri, curajul de a ne confrunta idelile şi oamenii pe care îi scoatem în faţă cu opinia celor pentru care am intrat în politică. Rămân membru de partid şi voi căuta, cu colegii care cred că acest partid, pentru a avea un viitor, are nevoie de reconectare la societate, de curajul de a-şi recunoaşte limitele pe care trebuie să le depăşească.

Cătălin Drulă va rămâne interimar până când conducerea va decide să organizeze alegeri pentru un nou preşedinte. E nevoie de mai mult de atât, cred că ar fi important să înceapă o dezbatere în partid. Nu cred că business as usual e o soluţie pentru USR, cred că e nevoie de modificarea statutului, lucru convenit şi la ultimul congres. Sper ca forţa care a ţinut partidul viu, membrii, să nu plece din partid şi să rămână să continue să se bată pentru modernizarea partidului şi, unde e nevoie, modernizarea statutului. USR are nevoie să facă paşi înainte pentru a fi adaptat vremurilor în care trăim. Vedem majoritatea care conduce azi România şi care blochează reformează, tocmai de aceea cred că USR are nevoie de reformare.

Le transmit un mesaj susţinătorilor noştri. Cred în continuare că dialogul intern, care ţine viu un partid, această nelinişte interioară, dacă e bine canalizată, poate produce un partid care să reprezinte societatea şi care să se bată pentru modernizarea ţării, oricât de greu ar fi. USR trebuie să tragă învăţămintele participării la guvernare şi să ofere o nouă platformă pentru ce va fi în 2024. Dar cred că un partid nu poate fi credibil şi să convingă în exterior, dacă nu are unitate, coeziune în interior. Asta mi-am dorit să facem, nu am reuşit ca preşedinte. Sper ca cei care au majoritate în partid să dea tonul. Mă adresez membrilor, sper să răspundă aşteptărilor colegilor mei care îşi doresc schimbarea din interior ca să depăşim faliile rămase după fuziune.

În vară i-am propus lui Dan Barna să nu candidăm niciunul dintre noi, tocmai pentru a crea condiţiile unei regenerări în partid. Sper ca împreună să avem înţelepciunea să depăşim acest moment. Nu mai candidez la funcţia de preşedinte, nu mai are niciun sens. Nu puterile mi-au lipsit, ci încrederea că putem colabora. În USR nu cred că va reuşi nimeni să concentreze puterea şi singur să ducă partidul într-o anumită direcţie. Dar fără încrederea că avem interese comune, sinceră, va fi greu să reuşim.", a declarat Cioloş.

"Eu sper să nu existe riscul unei fisuri. Eu voi rămâne şi avem multe lucruri de făcut în partid. Nu am în calcul să refac vechiul PLUS. Pe mine nu mă face funcţia. Sunt membru de partid, voi participa la discuţiile care vor avea loc în partid, voi continua dialogul cu colegii", a mai punctat Cioloş.

"Nu am mai discutat de mult de candidatura la prezidenţiale. Asta presupune un partid puternic care să te susţină. Aici avem de lucru înainte de a vorbi despre asta", a mai spus deja fostul preşedinte USR.

"Nu ştiu despre membrii care vor să demisioneze, fiecare va decide. Eu am spus care e opinia mea", a mai precizat acesta.

"Fuziunea a reuşit parţial. În exterior, când a fost vorba de poziţii ale partidului în relaţiile politice cu celelalte partide, s-a lucrat unitar şi ne-am aliniat. Mai greu e pe modul de organizare internă. Mai e de lucru. Nu îmi exprim opinii privind viitorul preşedinte al partidului", a continuat Cioloş.

"Un şofer care nu are volan, dar se ambiţionează să rămână în maşină, e mai periculos decât unul care lasă volanul şi se dă jos. Cred că trebuia să o luăm într-o direcţie, am făcut propuneri pentru asta, sper să ne spună cei care au rămas în ce direcţie mergem. E cel mai sănătos mod de a şti unde mergem. Biroul Naţional va decide când se alege preşedintele Nu e nevoie de Congres. Eu cred că ar fi nevoie de Congres pentru a modifica statutul. Au rămas restante mai multe idei de la Congresul trecut. Nu am avut timp atunci şi nici nu era momentul, erau tensiuni între USR şi PLUS. După ce au trecut câteva luni, tot răul spre bine. Programul meu a suscitat o dezbatere în partid, care sper eu să continue. Cred eu că până în vară, dacă nu în toamnă cel târziu, ar trebui să organizăm un Congres ca să modificăm statutul", a răspuns Dacian Cioloş, când a fost întrebat de ce a decis să demisioneze.

Conform unor surse, acesta ar fi decis să demisioneze din funcţia de preşedinte al USR, în urma tensiunilor din interiorul partidului. Interimatul va fi asigurat de Cătălin Drulă, actual vicepreşedinte.

Ionuț Moșteanu a confirmat demisia lui Dacian Cioloș. „Tocmai s-a încheiat o ședință scurtă. Cătălin Drulă preia interimatul. Este un moment complicat, dificil pentru partid și îmi pare rău că s-a ajuns aici atât de repede după Congresul de anul trecut”, a spus acesta la Antena 3. Ulterior, a adăugat: „Dacian Cioloș rămâne în partid, a făcut foarte multe pentru politica din România, pentru politica europeană și va face foarte multe în continuare. (...) Dacian Cioloș și-a depus mandatul de președinte, dar a spus că rămâne în partid și a făcut apel să rămânem uniți!”

Președinția USR va fi preluată de Cătălin Drulă, având în vedere că este vicepreședintele USR care a obținut cel mai mare număr de voturi la Congresul USR PLUS din octombrie 2021, respectiv 701 voturi.

Rămâneţi alături de noi pentru declaraţiile lui Dacian Cioloş. Revenim la 18:00.

