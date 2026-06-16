S-a stabilit locul unde va fi semnat acordul dintre SUA şi Iran

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Locul unde va fi semnat acordul de pace dintre SUA şi Iran a fost stabilit.

Ceremonia de semnare a memorandumului de înţelegere pentru încheierea conflictului dintre SUA şi Iran va avea loc vineri în Elveţia la un hotel de lux de pe Burgenstock, un munte cu vedere spre lacul Lucerna, a anunţat marţi Ministerul elveţian de Externe, potrivit agenţiilor AFP şi Reuters.

"În acest stadiu, semnarea este prevăzută pentru vineri, 19 iunie, la Burgenstock, în cantonul Nidwalden", a comunicat ministerul elveţian. Acesta a adăugat că alegerea respectivei locaţii, în partea centrală Elveţiei, a fost determinată de faptul că este dificil accesibilă şi, prin urmare, este uşor de securizat.

Locul "a fost propus de mediatori pakistanezi şi qatarezi, precum şi de SUA şi Iran", mai precizează Ministerul de Externe elveţian.

Părţile au semnat deja electronic acordul luni, dar detaliile documentului vor fi făcute publice numai după ceremonia care va avea loc vineri în Elveţia.

Succesul înţelegerii ar putea depinde însă de încetarea ostilităţilor lansate de Israel în Liban şi de deznodământul negocierilor privind programul nuclear al Teheranului, în special cum se va proceda cu stocul acestuia de uraniu îmbogăţit, subiect care ar trebui soluţionat în negocieri pe parcursul următoarelor 60 de zile pentru un acord complet, negocieri care să soluţioneze de asemenea chestiunea sancţiunilor impuse Iranului.

În schimb, sunt deja confirmate redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi ridicarea blocadei pe care preşedintele american Donald Trump a ordonat-o împotriva porturilor iraniene, scrie Agerpres.