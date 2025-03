România și trimiterea trupelor în Ucraina, adevărul din spatele zvonurilor

Dezinformarea de acest tip exploatează temerile populației, răspândindu-se rapid pe platformele online. Postări alarmiste sugerează că autoritățile ar pregăti mobilizări forțate, deși nu există dovezi concrete care să susțină aceste afirmații. De multe ori, astfel de mesaje sunt amplificate de conturi anonime sau de persoane cu interese politice, contribuind la un climat de panică.

Exemplu de fake news rostogolit pe TikTok

Nu există un plan strategic conturat

Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru apărare și siguranță națională, a declarat că România nu va trimite trupe în Ucraina și că, în prezent, nu există nicio decizie la nivel european sau NATO care să prevadă o astfel de implicare. Discuțiile strategice se axează, momentan, pe oferirea de garanții de securitate Ucrainei, potrivit acestuia.

"România nu va trimite trupe în Ucraina. Nu există în acest moment, în dialogul extrem de intens european și euroatlantic, o decizie în ceea ce privește planurile strategice - începând de la armistițiu până la eventuale garanții care se vor asigura Ucrainei - care ar include o astfel de componentă. Într-adevăr, se discută despre garanții de securitate pentru Ucraina, pe de o parte pentru a-și păstra suveranitatea, iar pe de altă parte, din punct de vedere militar, în ceea ce privește spațiul maritim și aerian.

Nu există în acest moment o decizie, în special în Alianța Nord-Atlantică, în ceea ce privește desfășurarea de trupe în Ucraina, care ar implica și România. Da, sunt semnale în legătură cu alte state, precum Marea Britanie (de exemplu Danemarca, Norvegia, Suedia) care ar contempla o astfel de decizie, dar, repet, nu există un plan strategic conturat prin care o astfel de desfășurare să devină posibilă", a spus acesta la Antena 3 CNN.

Cu câteva ore înainte, și premierul Marcel Ciolacu a afirmat, la Craiova, că România nu va trimite trupe în Ucraina și nu va intra în niciun război. Totodată, Ciolacu a subliniat că România și Polonia au ținut "spatele frontului și echilibrul de a nu degenera anumite lucruri în interiorul Uniunii Europene".

"Văd și eu și dumneavoastră acele fake news-uri cu războaiele, cum plecăm la război. Cred că am fost foarte clar și eu și domnul președinte interimar Ilie Bolojan: România nu trimite trupe în Ucraina. Suntem un hub logistic și în acest moment cred că aportul nostru de a aduce liniștea în Europa a fost unul substanțial. Am văzut că și Polonia are aceeași aceeași tendință ca și noi. Până la urmă suntem pilonii, cele două state care am ținut spatele frontului și echilibrul de a nu degenera anumite lucruri în interiorul Uniunii Europene", a spus Ciolacu, vineri, la Ford Craiova.

