Renovarea birourilor de conducere: cu ce se înlocuiesc fotoliile clasice

Fotoliul directorial masiv, de obicei din piele, cu spătar înalt și cotiere late, a rămas mult timp imaginea clasică a unui birou de conducere. Îl vedem în filme, în fotografii mai vechi și încă în multe sedii. În proiectele noi sau în birourile renovate, însă, apar tot mai des modele mai suple și mai ușor de reglat.

Schimbarea nu ține doar de estetică. Modul în care lucrează astăzi un manager s-a modificat, iar scaunul este folosit mai mult ca instrument de lucru și mai puțin ca obiect de reprezentare. Asta schimbă firesc și lista de priorități atunci când se renovează un birou executiv.

De unde venea fotoliul clasic

Fotoliul capitonat a fost asociat mult timp cu ideea de autoritate și stabilitate. Volumul mare, pielea și spătarul înalt transmiteau imediat că acel loc aparține unei funcții de conducere. În multe amenajări, aceasta era o parte importantă din rolul piesei de mobilier.

În astfel de modele, confortul era obținut mai ales prin dimensiuni generoase și multă tapițerie. Posibilitățile de reglare erau, în general, limitate comparativ cu cele ale scaunelor de birou moderne. Pentru o perioadă, asta a fost suficient pentru ceea ce se aștepta de la un fotoliu directorial.

Pe măsură ce ergonomia a intrat în limbajul obișnuit al amenajărilor de birouri, au devenit importante și alte întrebări: unde se află suportul lombar, cât de bine se potrivește șezutul, ce face mecanismul și cât de ușor poate utilizatorul să-și schimbe poziția.

Ce s-a schimbat în activitatea de conducere

O parte tot mai mare din munca de management se desfășoară acum în fața unui ecran: rapoarte, e-mailuri, documente, videoconferințe și aplicații interne. Chiar și în funcțiile cu multe întâlniri, biroul propriu rămâne un loc în care se petrec ore bune din zi.

Din acest motiv, aspectul reprezentativ nu a dispărut, dar nu mai este singurul criteriu. Un scaun poate arăta impecabil într-o fotografie și totuși să fie greu de folosit după mai multe ore dacă nu oferă reglajele potrivite persoanei care stă pe el.

În plus, discuția despre confort și postură la birou este mult mai prezentă decât în trecut. Companiile se uită nu doar la imaginea unui cabinet, ci și la modul în care mobilierul este folosit efectiv în fiecare zi.

Ce înlocuiește fotoliul clasic

Modelele noi nu renunță neapărat la ideea de scaun executiv. Multe păstrează spătarul înalt, materialele plăcute și o prezență vizuală mai serioasă, dar adaugă mecanisme și reglaje pe care fotoliile tradiționale nu le aveau.

Structura internă. În loc să se bazeze aproape exclusiv pe volum de spumă și pe o carcasă rigidă, multe scaune actuale folosesc o structură care susține diferit zonele spatelui. Rezultatul poate fi mai discret vizual, dar mai ușor de adaptat utilizatorului.

Mecanismul. Aici se simte cel mai repede diferența dintre generații. Mecanismele moderne pot permite o mișcare coordonată a spătarului și șezutului și pot oferi mai multe poziții de lucru. Important este ca reglajele să fie intuitive și potrivite pentru modul în care va fi folosit scaunul.

Tetiera. Un scaun directorial cu tetieră integrată poate fi o opțiune bună dacă tetiera se poate poziționa corect pentru utilizator. La modelele fixe, punctul de sprijin nu se potrivește la fel pentru persoane de înălțimi diferite, motiv pentru care reglajul este mai important decât simpla prezență a tetierei.

Baza și mobilitatea. Într-un birou în care se lucrează efectiv la calculator, scaunul trebuie să se miște ușor între birou, corpuri de depozitare sau masa de ședință. O bază stabilă și roți potrivite pentru pardoseală fac diferența în utilizarea zilnică.

Ce se păstrează din tradiție

Renovarea unui cabinet de conducere nu înseamnă că totul trebuie să arate tehnic sau rece. Proporțiile, materialele și finisajele rămân importante, mai ales într-un spațiu în care sunt primiți clienți, parteneri sau colegi.

Modelele pentru cabinete de conducere pot păstra această prezență vizuală fără să renunțe la funcționalitate. Pielea, textilele de calitate, detaliile metalice sau un spătar bine proporționat pot coexista cu reglajele ergonomice; alegerea nu mai trebuie făcută între „arată bine" și „se folosește bine".

Cum se planifică o renovare de birou executiv

Înainte de a comanda mobilierul, merită privit biroul ca un ansamblu. Scaunul, masa, monitorul și spațiul de circulație trebuie să funcționeze împreună, nu doar să arate bine în catalog.

Evaluează timpul real de utilizare. Dacă persoana care ocupă biroul petrece multe ore la calculator, reglajele și confortul de durată vor conta mai mult decât într-un cabinet folosit în principal pentru întâlniri scurte.

Testează înainte de a comanda în serie. Pentru o renovare care include mai multe birouri, o probă reală este mai utilă decât alegerea exclusiv din fișa tehnică. Câteva zile de utilizare pot scoate la iveală detalii care nu se simt într-o vizită scurtă în showroom.

Verifică compatibilitatea cu restul mobilierului. Înălțimea și forma biroului, spațiul pentru picioare și poziția monitorului influențează cât de bine poate fi reglat scaunul. Un model bun poate deveni incomod dacă este pus într-un ansamblu prost proporționat.

Planifică ciclul de înlocuire. În loc să presupui o durată fixă de viață pentru orice scaun executiv, verifică garanția, condițiile de utilizare, piesele care pot fi înlocuite și service-ul disponibil. Aceste informații sunt mai utile pentru buget decât o estimare generală în ani.

Ce se întâmplă cu fotoliile înlocuite

Mobilierul vechi nu trebuie aruncat automat. Unele fotolii sunt încă solide și arată bine, chiar dacă nu mai sunt alegerea ideală pentru cineva care lucrează zilnic multe ore la birou.

Într-un astfel de caz, pot fi mutate în spații unde utilizarea este mai scurtă: o sală de așteptare, un birou secundar sau o zonă de discuții. Acolo, aspectul lor clasic poate fi chiar un avantaj, fără ca lipsa reglajelor moderne să devină o problemă zilnică.

Pentru piesele bine construite poate merita și recondiționarea, mai ales dacă structura este bună și mobilierul are valoare estetică. Tapițeria, rolele sau alte componente pot fi înlocuite, dar decizia trebuie făcută de la caz la caz, în funcție de cost și de starea reală a fotoliului.

Ce spune schimbarea despre organizații

Trecerea de la fotoliul masiv la un scaun executiv mai funcțional spune și ceva despre felul în care s-a schimbat biroul de conducere. Statutul nu mai trebuie exprimat neapărat printr-o piesă grea și impunătoare; poate fi transmis la fel de bine printr-un spațiu coerent, bine întreținut și potrivit muncii care se face acolo.

Fotoliul clasic din piele nu va dispărea și nici nu trebuie. În anumite amenajări rămâne o alegere firească. Dar acolo unde biroul este folosit ore întregi pentru lucru la ecran, modelele moderne au un avantaj simplu: pot păstra aspectul unui scaun de conducere și, în același timp, se pot adapta mai bine persoanei care îl folosește.