RA-APPS publică lista imobilelor statului folosite de persoane juridice, în premieră după 1989

Vila Aviatorilor 86. Sursa Foto: Agerpres

RA-APPS a publicat, în premieră după 1989, lista imobilelor aflate în proprietatea statului și administrate de instituție, utilizate de persoane juridice, document care include detalii despre contracte.

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a făcut publică miercuri lista imobilelor aflate în proprietatea publică și privată a statului român, aflate în administrarea instituției și utilizate de persoane juridice. Potrivit unui comunicat al Guvernului, este pentru prima dată după 1989 când sunt publicate astfel de informații privind contractele prin care bunuri ale statului sunt date în folosință unor entități juridice.

„Facem lumină în patrimoniul public al statului. RA-APPS a publicat primele date”, se arată în comunicatul oficial.

Lista completă este disponibilă pe site-ul instituției.

Ce conțin listele publicate

Documentele, actualizate la data de 10 iunie 2026, prezintă detalii precum denumirea persoanei juridice care utilizează fiecare imobil, adresa acestuia, suprafața construcției și a terenului, tipul contractului, modul de atribuire, durata contractului și valoarea acestuia.

Pentru fiecare imobil sunt menționate și informații despre forma de utilizare, închiriere, folosință gratuită, prestări servicii sau asociere, precum și dacă atribuirea s-a realizat prin licitație publică sau prin atribuire directă. De asemenea, sunt precizate data începerii și încetării contractului, alături de prețul stabilit.

Publicarea acestor date a devenit obligatorie în urma modificării și completării Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea RA-APPS. Prin HG nr. 420/2026 a fost introdus articolul 6¹ alineatul (1), punctul 1, care obligă instituția să publice lista imobilelor utilizate de persoane juridice și detaliile contractuale.

Reacția Guvernului

Executivul susține că măsura reprezintă o schimbare majoră în nivelul de transparență privind patrimoniul statului.

„Rezistența a fost reală. 30 de ani, acesta a fost cel mai bine păstrat secret al statului. Dar vom continua să monitorizăm modul în care RA-APPS implementează hotărârea Guvernului. Statul nu este moșia nimănui”, a declarat Dan Reșitnec, secretar general al Guvernului.

Excepții și limitări

RA-APPS precizează că listele nu includ imobilele aflate în proprietatea publică și privată a statului utilizate de instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și cele puse la dispoziția sau închiriate acestor structuri.

Totodată, sunt exceptate imobilele utilizate de persoanele aflate sub protecția acestor instituții, cele folosite ca sedii administrative ale regiei, spațiile destinate activităților proprii de producție și HORECA, precum și imobilele menționate în anexele HG nr. 60/2005 și, după caz, în anexele OUG nr. 101/2011.