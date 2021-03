Profesor român din Canada, suspendat după ce n-a vrut să amâne examenul unui student din Myanmar, deşi i-a zis că armata urma să „închidă“ Internetul

Emanoil Teodorescu, profesor de origine română care predă la Universitatea York din Canada, a fost suspendat după ce şi-a atras critici pe reţelele sociale, refuzând să amâne examenul unui student care ceruse acest lucru pentru că se afla în Myanmar, ţară afectată în ultima perioadă de o lovitură de stat şi de proteste reprimate violent.

Schimbul de e-mailuri dintre profesorul de matematică şi studentul său a ajuns pe reţelele de socializare, stârnind numeroase critici.

„Tocmai am aflat că de mâine toate datele mobile, WIFI şi serviciile de internet vor fi întrerupte. Prin urmare, va exista o întrerupere totală a comunicaţiilor”, i-a transmis studentul din Myanmar profesorului Theodorescu.

„Nu există amânare. Se transferă la examenul final. E ultima şansă, semn rău”, i-a răspuns Theodorescu elevului.

„Chiar şi internetul a căzut odată cu Covid-19?”, a continuat să întrebe profesorul.

„Data viitoare când îţi lipseşte ceva, s-a terminat. Apropo, remarcile tale (atât legate de acest curs, cât şi de ţara de origine) m-au făcut să mă întreb cum înţelegi realitatea”, a adăugat profesorul. „Oamenii nu sunt împuşcaţi doar pentru că protestează, ci din motive mult mai profunde. Şi lăsând totul la examenul final, va fi greu să treci cursul, din lipsă de practică, dacă nu din altceva”, i-a mai spus acesta elevului.





Have you ever been so York'd that you've been told to take PERSONAL RESPONSIBILITY for missing an exam because the military junta in your country (Myanmar) was shutting down the internet?



