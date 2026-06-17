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Primele petroliere iraniene au traversat zona de blocadă americană (TankerTrackers)

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 17 Iun 2026
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Petroliere iraniene au traversat zona blocadei americane asupra porturilor iraniene, care era în vigoare de aproximativ două luni, a relatat miercuri site-ul de urmărire maritimă TankerTrackers.

Petroliere iraniene au traversat zona blocadei americane, înainte de semnarea unui acord între Teheran și Washington, programată pentru vineri, notează AFP.

'Cel puțin două supertancuri ale National Iranian Tanker Company (NITC), numite Diona și Hero2, au depășit perimetrul blocadei marinei americane, transportând împreună un total de 3,8 milioane de barili de țiței iranian', a indicat site-ul pe platforma X, raportând ulterior și trecerea unui al treilea tanc petrolier iranian.

SUA și Iranul au convenit asupra unui acord de pace pe 15 iunie. Președintele Donald Trump a declarat că autorizează deschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei asupra porturilor maritime iraniene.

'Acestea sunt primele exporturi de țiței ale Iranului din ultimele două luni', a subliniat site-ul, potrivit Agerpres.

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