Petre Daea ar putea reveni la Ministerul Agriculturii

'Avem vreo cinci sau şase variante. Am avut discuţii telefonice şi ieri la sediu şi alaltăieri la sediu, cu colegii mei. Din cele cinci-şase variante, o să venim cât mai repede cu o propunere', a spus el.

Întrebat de jurnaliști dacă Petrea Daea ar putea reveni la minister, liderul PSD a precizat că acesta se numără printre cei propuşi. 'Este unul dintre numele propuse de către anumiţi colegi. Vom vedea', a spus Marcel Ciolacu, luni dimineață, înainte de reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat, la sediul partidului.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis, vineri, preşedintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Prin acelaşi document s-a luat act de demisia lui Adrian Chesnoiu din funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

DNA a anunțat joi că a transmis procurorului general al PICCJ referatul în vederea sesizării Camerei Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu, deputat în Parlamentul României.

Ulterior, Adrian Chesnoiu anunța că demisionează de la Ministerul Agriculturii și se autosuspendă din PSD. El cerea vot pentru ridicarea imunității parlamentare: „Nu am săvârșit nicio faptă de natură penală sau de corupție și mi-am desfășurat mereu cu integritate și cu dedicare activitatea mea executivă”.

Citește și - Grindeanu, interimar la Agricultură. Chirieac: Se consideră mai competent decât Guvernele din centrul şi estul Europei/ Guşă: Nu avem decât politruci speriaţi

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest lucru în emisiunea Deferiţi Mass-Media de la DC NEWS TV.

"Cine să aducă profesioniştii? Grindeanu a preluat şi portofoliul de la Agricultură. Oricum, omul, pe persoană fizică, se consideră mai competent decât Guvernele din tot centrul şi estul Europei. Ăştia care sunt acum, fiecare crede despre el că este alfa şi omega. Nu au un aparat propriu de evaluare corectă a situaţiei. De vină sunt alţii, nu sunt ei de vină niciodată", a punctat Bogdan Chirieac.

Guşă: Nu avem decât politruci speriaţi

"Probabil că dacă s-ar face o inversiune la nivelul partidelor, o parte dintre primarii gospodari, şi nu sunt puţini, ar putea să ia frontul deciziei... Dacă în locul lui Ciucă, să spunem, ar veni Bolojan sau Boc, un tip aplicat, cu rezultate, mai pragmatic, un om care a performat în administraţia locală sau regională fără să aibă probleme de furt, cum sunt toţi ăştia, ar fi buni de lideri.

Inclusiv la PSD. Să găsească un preşedinte de CJ să îl aducă în frunte. Nu ştiu, Radu Moldovan de la Bistriţa Năsăud. Am zis unul! A făcut din judeţul ăla în ultimii 12 ani ceva senzaţional. Oameni aplicaţi! Şi atunci am avea o speranţă. Un om aplicat, care are expertiză, are respect la rândul său pentru expertiză.

Un Bolojan dacă vine în vârful unui partid sau în vârful unui Guvern, ce va face, având respect pentru expertiză? Va aduce alţi oameni cu expertiză. Că unul care are respect pentru expertiză, îşi scoate pălăria în faţa altuia care poate e mai bun decât el. Noi nu avem decât politruci care sunt speriaţi de oamenii cu expertiză. Se sperie, fug...", a precizat şi Cozmin Guşă.

Vâlcu: Ai pus degetul pe rană

Şi jurnalistul Val Vâlcu a avut o remarcă interesantă.

"Ai pus degetul pe rană, punctul pe i. Cum a ajuns, ce făcuse Grindeanu, care era într-un judeţ cu rezultate slabe din punct de vedere politic, nu construise podul lui Apolodor peste Dunăre, premierul lui Dragnea? Cum se face miracolul ăsta? Şi acum vicepremierul lui Ciolacu! În vreme ce zeci de alţi primari PSD sau lideri locali PSD cu rezultate nici nu sunt văzuţi la culoare... Nu că e slab, dar a ajuns premier fără să aibă nimic în spate", a declarat acesta. Vezi articolul și video aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News