Petrache (PNL): PSD, marii câștigători din 2024 dacă rămân în opoziție. Cum s-a ajuns aici? Dacă Ciucă nu ar fi fost sabotat...

”PSD-ul este intr-o situație mai mult decât confortabila și asta fără sa facă ceva deosebit. Win-win, cum se zice. Vor castiga și dacă vor fi la guvernare și dacă vor rămâne in opoziție. Dacă PSD va accepta intrarea la guvernarea, vor premier și îndeplinirea unor facilitați imediate pentru electoratul lor. Cel puțin asta spun. Dacă rămân in opoziție vor fi marii câștigători din 2024.

Cum s-a ajuns in situația asta? Nu este un secret. Dacă fostul premier desemnat Ciuca ar fi fost sprijinit și nu sabotat, azi am fi avut un guvern cu puteri depline și cu premier liberal, gata sa-și asume guvernarea țării. Ultimele declarații ale liderilor PSD, îmi întăresc convingerea ca nu vor sa participe la actul guvernării. Prin conditionalitățile pe care le lansează înainte de de orice întâlnire, forțează o guvernare PNL-USR-UDMR pe care sa o controleze din parlament. Azi tara are nevoie de un guvern stabil și orice calcul politic, calcul personal, orgolii, ambiții, sunt prea mici in fata acestui deziderat major”, a fost mesajul lui Marian Petrache de la PNL.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI: UDMR va avea o propunere de premier cu care va merge în faţa preşedintelui, a anunţat miercuri preşedintele formaţiunii, Kelemen Hunor





"UDMR va avea propunere de premier cu care vom merge în faţa preşedintelui, dacă ne va chema la consultări. Nu consider că este o propunere deplasată ca într-o următoare coaliţie - indiferent că va fi o coaliţie PNL-USR-UDMR sau PNL-PSD-UDMR - primul-ministrul să fie dat de cea mai mică formaţiune, cea care reprezintă stabilitatea", a scris Kelemen Hunor, pe Facebook.



Potrivit lui Kelemen Hunor, "se poate vorbi despre faptul că UDMR are doar 6-7% în Parlament, dar nu aceasta este important".



"Este mai important să abordăm problema formării guvernului din perspectiva faptului că premierul ar trebui desemnat din partea acelei formaţiuni politice care a fost vocea raţiunii şi a consecvenţei în ultima perioadă şi a cărei propunere este o persoană integratoare, care să coaguleze toate forţele politice responsabile", a adăugat liderul UDMR.