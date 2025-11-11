€ 5.0845
Data publicării: 16:41 11 Noi 2025

Oana Țoiu a primit-o pe noua ambasadoare a Italiei la București, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare
Autor: Doinița Manic

oana toiu Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. Foto: Agerpres
 

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a primit-o pe noua ambasadoare a Italiei, Laura Aghilarre, la București.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a primit marți, 11 noiembrie 2025, pe ambasadorul agreat al Republicii Italiene în România, Laura Aghilarre, cu prilejul prezentării copiilor scrisorilor de acreditare. Discuțiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două țări și extinderea cooperării economice, politice și culturale, potrivit unui 

"Discuțiile au relevat relațiile excelente româno-italiene marcate politic de un dialog frecvent și substanțial. Romania si Italia au un Parteneriat Strategic inițiat în 1997, actualizat și consolidat în 2008, respectiv 2024.

În discuție au fost abordate teme prioritare de pe agenda bilaterală, respectiv coordonarea pozițiilor la nivel european și internațional.

Ministrul Oana Țoiu a arătat importanța acordată de Guvernul României pentru continuarea implementării Parteneriatului Strategic Consolidat cu Italia, cu accent pe domeniile politico-diplomatic, economic și cultural.

 Italia, al doilea partener comercial al României

Amintind că Italia este al doilea partener comercial al României, a exprimat interesul pentru extinderea în continuare a cooperării bilaterale pe dimensiunea economică. A evidențiat importanța creșterii nivelului investițiilor directe între cele două economii.

De asemenea, Oana Țoiu a apreciat calitatea specială a relațiilor interumane dintre cele două state, comunitatea de români din Italia fiind printre cele mai numeroase din afara României și constituind o legătură solidă între cele două popoare.

La finalul întrevederii, ministrul Oana Țoiu i-a urat succes diplomatului italian în îndeplinirea mandatului şi a asigurat-o de întregul sprijin al Ministerului Afacerilor Externe în desfăşurarea activităţii sale", transmite MAE într-un comunicat de presă.

