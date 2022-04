O maşină cu numere de Ucraina a luat foc pe DN7

Potrivit ISU Vâlcea, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui autoturism înmatriculat în Ucraina, al cărui habitaclu a fost cuprins de flăcări.

Mașina se afla în trafic în momentul producerii incendiului pe DN7, pe raza localității Călimănești.

Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că incendiul fusese lichidat de SVSU Călimănești, iar persoanele din mașină se autoevacuaseră.

În mașină se aflau 4 persoane - 3 adulți și un copil de o lună.

O altă persoană aflată în alt autoturism a suferit arsuri la mâini în timp ce încerca să îi ajute pe cei aflați în mașina cuprinsă de flăcări. Aceasta a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Cercetările preliminare efectuate la fața locului arată că flăcările s-ar fi declanșat în urma producerii unui scurtcircuit la instalația electrică a mașinii, scrie Mediafax.

Fază tare cu refugiații din Ucraina veniți în România. Primarul din Galați: Dacă e ceva de râs...

Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, a fost invitat la emisiunea „La Sud prin Sud-Est“, unde a vorbit despre raportarea refugiaților ucraineni modul de primire al autorităților gălățene:

„Nu cred că e cineva care să nu fi făcut ce trebuie, dincolo de micile inadvertențe, pentru că vorbim de un flux de mii de oameni care au intrat în Galați și pe care a trebuit să-i manageriem cu mâncare, cazare și toate celelalte produse, toți actorii locali și-au făcut treaba foarte bine, ba mai mult, ca și amuzament, dacă e ceva de râs în situația aceasta, să știți că au fost o parte din refugiați care au fost transferați către alte municipalități sau alte orașe și, o dată ce au ajuns acolo, și-au dorit să vină înapoi la Galați.

Am avut autocare întregi care au spus: Nu, domn’le, haideți până la urmă înapoi la Galați, că e mai bine acolo. Asta înseamnă că noi ne-am făcut treaba bine, sau ceea ce am pus la dispoziție am pus la dispoziție organizat și a fost de bună calitate“, a spus, la emisiunea ”La Sud prin Sud-Est”, Ionuț Pucheanu, primarul din Galați.

