Chirieac definește USR PLUS: Ei nu construiesc, ei luptă. Ei nu au soluţii, ei au numai vinovaţi

"Spuneaţi că Nicușor Dan şi Clotilde Armand nu vor mai fi aleși. Păi, starea asta de inerţie pe care o are majoritatea din Bucureşti poate se va manifesta şi la alegeri. Alegătorii lor sunt foarte mulţumiţi. Eu am văzut comentarii. Sunt foarte mulțumiți în zona asta, în Facebook. Spun: "Domnule, păi am văzut în Sectorul 2... Este ceva minunat ce face doamna Armand". Alţii spun: "Da, sufăr, stau în Sectorul 1, dar se luptă cu mafia". Asta este esenţa acestui partid de sorginte nouă. Ei nu construiesc, ei luptă. Ei nu au soluţii, ei au numai vinovaţi. Şi asta face doamna Clotilde Armand cu astuţie şi face foarte bine", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

”Gunoiul înseamnă bani”

"Pe mine mă şochează altceva, nu cei de pe Facebook, ci câteva personalităţi pe care nu am să le numesc, dar pentru care am respect, inclusiv o doamnă care a lucrat mult în televiziune şi pe care o apreciez foarte mult. Domnule, avem de-a face categoric cu o persoană cu comportament accentuat. Este doamna aceasta pe care eu o simpatizez foarte mult. La acest comportament se adaugă semnatul de contracte cu încredinţare directă. Contractul ăla licitat de Romprest l-ai dat la DNA şi semnezi pe încredinţare directă, întâi cu firma de bodyguarzi - 1,6 milioane - ca să îţi formezi pixul. Apoi, a costat cât a costat firma BRAI-CATA, care are voie să ia gunoiul doar de pe spaţiul verde, nu are voie să ia gunoiul din tomberoane. Ăla din tomberoane aparţine Romprestului, conform contractului. Pare ciudat, dar gunoiul înseamnă bani. Romprestul îl sortează, îl face, nu ştiu ce, el câştigă de acolo. Nu are voie să pună mâna pe gunoiul lui", a mai spus Bogdan Chirieac.

”Înainte, Sectorul 1 lucea”

"În Sectorul 1, problema gunoiului, cinstit vorbind, este o problemă creată strict artificial. Sectorul 1 lucea, înainte. Ea ţi-a creat problema din punct politic. Nu s-a mai făcut nimic. Toată lumea este cu gunoiul. Să scăpăm de gunoaie, să facem, să nu ştiu ce. Nimic altceva în dezvoltarea Sectorului 1", a conchis analistul politic.

Vezi și: Armand, acuzată de PNL că-și acoperă incompetența prin circ și scandal. Burduja: Să-și facă treaba! Doar 4,7% s-a cheltuit pentru dezvoltare

Acest articol reprezintă o opinie.