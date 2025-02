Muraru, replică pentru șefa POT după ce l-a acuzat pe Predoiu de "practici securiste"

"Doamna Anamaria Gavrilă, care și-a adus întreaga familie în Parlament pe listele de deputați și senatori ai POT, un partid de 6 la sută ai cărui lideri agresează fizic și verbal jurnaliști și oficiali, consideră că poate intimida ministrul Afacerilor Interne și organele statului român implicate în anchetarea dedesubturilor campaniei rusofilului neolegionar Georgescu. Acest lucru se numește interferență în actul de justiție și ultraj judiciar. Este clar ca lumina zilei că lanțul se strânge în jurul candidatului prorus", a transmis Muraru într-o postare pe Facebook.

Liberalul consideră că reprezentanții POT și-au abandonat retorica populistă și și-au dezvăluit adevărata față printr-un comportament agresiv și amenințător. "De la discursul feeric și hipnotizant, de la pământul strămoșesc și smerenie, extremiștii și-au dat jos măștile, arătându-și astăzi adevărata față, cu amenințări marcate de nervozitate, violență și lipsă de bun simț", a afirmat Muraru, subliniind că acești actori politici nu reprezintă interesele României.

"Acești oameni fără scrupule sunt dispuși să ducă România în întuneric, să acționeze tocmai împotriva intereselor țării noastre. Acești agenți ai propagandei ruse nu vorbesc în numele românilor, ci doar în numele intereselor Federației Ruse și punând înainte propriile lor beneficii", a mai scris liderul PNL Iași.

POT a cerut astăzi ca ministrul să fie chemat în Parlament pentru a oferi explicații despre perchezițiile anchetatorilor la apropiați ai lui Călin Georgescu.

"Este halucinant cum vechii politicieni calcă în picioare democrația și drepturile românilor. Astăzi ministrul PNL Predoiu a acționat întocmai ca un securist și a trimis mascații acasă, peste șeful de campanie al lui Călin Georgescu. Nu au avut niciun motiv legitim pentru această acțiune. Predoiu i-a trimis să intimideze, întocmai cum se practica în comunism. Așa funcționa poliția politică. La 30 de ani distanță, în România, ministrul Predoiu acționează întocmai ca un securist", a declarat Anamaria Gavrilă, liderul POT.

Conform Inspectoratului General al Poliției Române, perchezițiile au fost efectuate marți, în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea unității de parchet competente și cu respectarea prevederilor legale. Toate activitățile instituției, în cadrul tuturor dosarelor penale se efectuează sub coordonarea unităților de parchet și sub autoritatea procurorilor de caz, având drept scop aflarea adevărului, mai precizează IGPR.

