Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de  joi, 28 octombrie, 2021. La Joker, report de peste 6,18 milioane de euro

LOTO. La tragerile de duminică, 24 octombrie, Loteria Romana a acordat 42.842 de câștiguri în valoare totală de peste 1,73 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 775.600 de lei (peste 156.800 de euro). La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 2,6 milioane lei (peste 525.400 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 30,61 milioane lei (peste 6,18 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 56.800 de lei (peste 11.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este un report in valoare de aproximativ 266.900 de lei (peste 53.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 51.400 de lei (peste 10.400 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Joker de duminica, 24 octombrie, s-a castigat premiul de categoria a II-a, in valoare de 100.535,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 13-010 din Constanta si a fost completat cu doua variante simple la Joker si doua variante la Noroc Plus, pretul biletului fiind de numai 12,50 lei.

Numerele extrase, joi, 28 octombrie, 2021:

Loto 6/49

Loto 5/40

Joker

Noroc

Super noroc

Noroc plus